Autoridades encargadas de la gestión del agua no hacen su labor: especialista

Mientras se agudiza el tema de la escasez de agua, la gestión de este recurso no mejora de parte de las autoridades encargadas, advierte Antonio Luna Díaz Peón, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruzana.

¿En qué meses se presentan menos lluvias?

Dado que en las próximas semanas habrá menos agua porque lloverá menos, exhorta a la población a utilizarla de forma inteligente porque llegará a sus casas en esta temporada de estiaje. Recordó que marzo y abril son los meses que menos llueve, por lo que habrá que ser cuidadosos con su uso.

En entrevista, el especialista señala que, aunque en Xalapa en estas semanas ha llovido, la entidad rectora, es decir, a quienes corresponde gestionarla, no captan el agua pluvial. “No hacen su labor, entonces ese líquido termina en el drenaje cuando debería ser almacenada para los meses en que cae menos como son estos meses del año”.

Local Colonia Revolución sigue creciendo y el agua falta aún más; escasez tiene más de 8 años

Subraya que en Xalapa acaba de llover suficiente como para abastecer a la ciudad al menos para normalizar su distribución en este mes.

Egresado de la Facultad de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, Antonio Luna Díaz Peón aclara que mediante las normales climatológicas, que son los valores que rigen o determinan que sucederá en un año especifico y que se basa en un promedio de 30 años de la variable meteorológica para una época determinada del año, es que se puede saber que en este 2024 las lluvias serán un poco por debajo de lo normal.

“Significa que sí podríamos tener menor cantidad de lluvia en algunas regiones, pero no en todo el país. En el caso de Veracruz vamos a andar dentro de lo normal. Claro que en los meses de marzo y abril hay menos y se agudiza el estiaje. En mayo vendrá la temporada de lluvias”.

Como climatólogo, expone que considera que en Xalapa, el organismo local que regula la distribución de agua alarga los tandeos porque no la distribuye de forma adecuada. Es decir, no se administra de forma adecuada. “Lo cierto es que en Xalapa no se tiene la cultura de captación de agua pluvial. Toda el agua que llueve se va al drenaje”.

En Xalapa acaba de llover suficiente como para abastecer a la ciudad al menos para normalizar su distribución | Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

El catedrático universitario comenta que ese proyecto que pretende bombear el agua de la zona del Castillo a la capital “es ilógico” dado que el agua de la lluvia por gravedad se va a las partes bajas, significa que lo que llueve en la ciudad corre a esa congregación. Entonces lo que se pretende es bombearla para regresar. Eso habla de una mala administración.

Por lo que respecta a su uso de este recurso por parte de la población, indica, que lo mejor es estar atento al calendario de tandeo para poder organizar la que se tiene.

Aunque en Xalapa en estas semanas ha llovido, la entidad rectora, es decir, a quienes corresponde gestionarla, no captan el agua pluvial | Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Para quienes viven en zonas donde los tandeos son más prolongados se deben tomar medidas preventivas para evitar quedarse sin ella. “Lo mejor sería captar la lluvia para no sufrir de escasez”.

Reiteró que en su opinión se debe mejorar su gestión y administración porque la distribución es dispareja, pero además hay que agregar el encarecimiento del servicio este año, porque se elevó y porque hay muchas quejas por cobros indebidos, “en mi caso me ocurrió que me cobraron por exceso de agua, pero esa situación es porque están haciendo muy mal las cosas”, concluyó.