Escasez de gas para fábrica de acero en Veracruz

Orizaba, Ver.- La falta de gas natural en el país ha provocado que la planta de acero, ubicada en Ixtaczoquitlán, deje de producir toneladas de varilla, alambrón y otros derivados del acero, por lo que las jornadas laborales de más de 2 mil trabajadores están detenidas, aunque continúan recibiendo su salario, dijo Edgar Chaín Trueba, gerente general del TYASA.

La escasez de gas afecta y a la vez provoca problemas económicos a las empresas que hacen uso del combustible, y esto ha obligado a empresarios a suspender labores, como Talleres y Aceros que desde hace una semana está parada, pese a que es productora de acero y exporta a gran escala a otros países sin tener una fecha para reiniciar labores.

“Es difícil cuantificar, pero estamos parados y no podemos producir. Cuando haya gas y cuando el precio no sea un problema, será cuando se reactive. Este es un problema que no puede resolver ni el gobernador, ni nosotros como empresarios, es mundial; seguimos parados”, explicó el empresario.

La siderúrgica, fundada en 1982, produce y comercializa cuatro líneas de productos que van desde aceros para la construcción, aceros especiales, aceros planos y aceros recubiertos. Cuenta con un horno con la capacidad de producir 450 mil toneladas anuales de acero y tiene 3 centros de distribución ubicados en las plantas de Mérida, Arriaga Chiapas y Silao Guanajuato, más la planta matriz de Orizaba.

El problema generado a raíz del congelamiento de yacimientos y ductos en el sur de Estados Unidos aumentó la demanda de gas natural, al mismo tiempo que fue reduciendo su producción y distribución, afectando no solo al país vecino sino repercutiendo en México.

El directivo de la empresa de Talleres y Aceros dijo que “no hay gas y hay dos problemas muy importantes, escasea el producto y el precio se fue de dos dólares por BTU ( British Thermal Unit) a 600 dólares, entonces no se puede operar con ese precio, entonces cerraron”, en donde recordó que esta situación es a nivel nacional, no propia del estado, por lo tanto no es algo que pueda ser resuelto por el gobernador.

Pese a esta situación, Chaín Trueba dijo que todos los trabajadores reciben su salario y prestaciones de manera normal, sin embargo no tienen idea de para cuándo se resuelva, aunque no creen que sea a muy largo plazo, “estamos esperando que sea un tema que se resuelve los próximos días máximo, ojalá, pero no depende de todos los que estuvimos aquí, juntos no podemos hacer nada”.

“Está parada la planta en la producción, pero la gente sigue recibiendo su sueldo. La planta produce muchas toneladas, produce varilla, alambrón, lámina, además hay electrosoldada, clavo y oxígeno”.

Cabe destacar que Chaín Trueba se reunió con el Gobernador y demás empresarios de la región de las Altas Montañas para exponer nuevos proyectos para el desarrollo en el estado de Veracruz así como también tratar el tema de la pandemia, en donde dijo que los apoyos para las empresas no se han visto reflejados. “Si al gobernador le va bien, pues a las empresas les va a ir bien. Si a uno de los dos nos va mal, nos va peor a todos”, finalizó el empresario.