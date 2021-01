Hay que pagar hasta $2 mil diarios por oxígeno

Xalapa, Ver.-En Xalapa es cada vez más difícil adquirir oxígeno medicinal, pues se ha reportado que las empresas distribuidoras están dando prioridad a clínicas y hospitales. De acuerdo con algunos comercializadores de la ciudad, este desabasto podría durar un mes más. Hay familias como las de Israel Guerrero que llegan a pagar hasta 2 mil pesos diarios por obtenerlo para su paciente.

En lugares como Oxígeno Xalapa, que además se promociona en redes sociales, ofertan tanques y se proporcionan números de teléfono para emergencias.

Allí, se oferta el tanque de 3 mil 500 libras con un costo de 18 mil pesos equipado y recargado. Además, se ofertan concentradores de 5 litros que se conectan a la luz y así se genera el oxígeno las 24 horas sin necesidad de recarga con un costo de 40 mil pesos.

Las recargas de oxígeno, de un tanque de 3 mil 500 libras, tiene un costo promedio de mil 300 pesos. La renta de tres tanques por cinco días cuesta 8 mil pesos, o dos tanques de 9 mil 500 libras en 10 mil pesos.

“Hay desabasto total, las empresas nos dicen que están surtiendo únicamente a hospitales, IMSS, el Centro de Alta Especialidad. Incluso tenemos seguridad social porque mi paciente tiene ISSSTE y tiene seguro social y no podemos conseguir el oxígeno de ninguna manera”, dijo Israel Guerrero.

Refirió que, aunque en los hospitales se les ofrece de manera gratuita no se está pensando en la población que padece Covid-19 y que permanece en sus casas.

“Nosotros atendimos a nuestro paciente de forma particular porque por su edad era un alto riesgo presentarla ante el hospital e incluso por recomendación de los mismos médicos nos dijeron ‘no la traigan porque puede tomar una carga viral más fuerte que puede complicarnos las cosas’, entonces fue que de manera particular hemos ido tratando la enfermedad. Es una persona de 86 años, ya sus pulmones no tienen el mismo vigor que hace algunos años y esto ha confirmado la enfermedad”, dijo.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Precisó que en su caso pagan en mil pesos la recarga de oxígeno. Su paciente requiere de 15 litros por minuto, por lo que el tanque de 9 mil 500 litros le dura de 10 a 12 horas, “porque está en lo más alto”.

“Estamos hablando de 2 mil pesos diarios que se tienen que estar invirtiendo en esto, gracias a la fortuna, tenemos para pagarlo, no hay dinero que alcance pero se puede estar solventando ese gasto el problema es que no lo hay, las empresas nos dicen que no tienen porque su prioridad son los hospitales y están olvidando al público que también necesita y que no podemos llevar a los pacientes al hospital porque no hay camas y a la gente la están atendiendo en los pasillos”, añadió.

Expuso que ante su necesidad ha acudido al puerto de Veracruz a comprar el oxígeno donde les cuesta hasta 300 pesos más económico que en Xalapa, “el problema es que en un auto particular no podemos estar trasladando los tanques porque es un peligro andarlos trayendo”.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

Enrique Fernando Atla Frías dueño de la tienda “Atla’s, Equipos y Servicios Industriales” con años de experiencia en la ciudad, confirmó que las empresas le están dando prioridad a clínicas y hospitales por lo que los particulares no son la prioridad de las empresas que producen el oxígeno.

Dijo que esa situación está provocando que haya tiendas donde se venda mucho más caro de lo que debería ser.

“No me aparto, es un comercio, pero hay momentos en que deben hacerse cosas diferentes, hay una ética”, dijo.

En su caso, explicó, no se están haciendo cargas completas porque existe desabasto lo que es insuficiente para quien enfrenta una situación de gravedad.

“Vamos ocupando los tanques para llenar tanques pequeños y los residuos de los tanques o el remanente de ese tanque lo vendemos para trasvasarles a otros, pero no podemos llenarlos en su totalidad porque ya no tenemos técnicamente lo necesario para poderlo llenar, aunque tengamos tanques, quedan disminuidos de capacidad y entonces sí sirven para personas que no tuvieran una necesidad muy grande de consumo de oxígeno pero no tenemos otra opción, mientras el proveedor no venga, no hay más que hacer”, refirió.

Piden de otros lugares

Precisó que, al día, reciben hasta a 10 personas preguntando por oxígeno y a varios de ellos se les dice que no cuentan con él, pero no se ha regresado al momento de la pandemia del año pasado en que se hacían largas filas para adquirirlo.

“Acá ha llegado gente de México, Puebla, y muchas otras ciudades, Martínez de la Torre, muchos se enojan, otros nos dicen hasta insultos, pero no hay”, abundó.

Una carga de oxígeno tiene un costo de 700 pesos, pero con mil libras que es la mitad de un tanque normal.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Explicó que tanques pequeños para venta no tienen y los tanques grandes están vacíos, por lo que, aunque fueran rentados, no hay carga para llenarlos.

Refirió que las plantas de llenado de oxígeno son escasas pues apenas existe una en Veracruz, Villahermosa, Puebla y México.

Evitar Fraudes

Llamó a la población a no dejarse engañar pues hay quien vende los tanques hasta en 6 mil pesos por semana de 3 mil 700 litros, que es la mitad del tanque grande, lo que es un costo excesivo.

Explicó que el oxígeno se mide en litros por minuto y los tanques portátiles pequeños tienen 680 litros; si alguien consume dos litros por minuto, en una hora consume 120 litros.

“Los tanques pequeños los usan regularmente quienes ocasionalmente usarían el oxígeno para ir a la consulta y regresar a su casa, pero si alguien necesita oxígeno de forma continua entonces el tanque no sirve, resulta insuficiente. Aun así, los tanques grandes de 9 mil 500 litros, a un consumo de 2 litros por minutos que es para alguien que no tiene gravedad plena podría durar alrededor de 75 horas”, dijo.

En aumento demanda de oxigene en el puerto de Veracruz; no hay abasto suficiente

Veracruz, Ver.- Ante el aumento en la demanda de hasta el 100 por ciento de oxígeno medicinal debido a la pandemia del Covid-19, negocios dedicados a la distribución empiezan a tener complicaciones para surtir por la escasez.

Jennifer García Arellano, de Oxigeno 21, una de las empresas más importantes en la zona conurbada que operan desde hace varios años, comentó que ya no hay demanda libre para la distribución del oxígeno medicinal, sino que ahora es medido, racional.

“Respecto a lo que nosotros hemos visto como empresa la situación se ha ido complicando debido al exceso en la demanda que hay, hemos podido constatar que tuvimos un crecimiento de más del 100 por ciento en las llamadas, requerimientos, en la necesidad, los proveedores están manejando tiempos de entrega muy largos debido a que también caen en desabasto por la excesiva demanda, el suministro de oxígeno ya no es de demanda libre, es racionado”, dijo.

Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

“Hemos bajado quizá, a surtir del total que la empresa requiere para operar se nos surte un 40 por ciento y eso nos ha obligado a nosotros como empresa armar estrategias para asegurar el suministro a los pacientes”, explicó.

Aclaró que aunque no han dejado de surtir, son más ordenados con los contratos para evitar quedar mal con los clientes. “Nosotros tenemos que enviarlos a la lista de espera, pero se les comenta que la lista de espera se mueve de acuerdo con la población, la pandemia no es de parte de nosotros, depende de la situación, pero si la lista de espera se incrementa más”, señaló.

Este aumento en la demanda ha provocado que empresas algunas empresas dedicadas a la distribución del oxígeno, suspendan sus actividades por días por la escasez del producto.

“Esperamos que lunes o martes contamos con servicio, por el momento por eso no estamos tomando llamadas”, dijo una de las empleadas que tomó la llamada ante la insistencia.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Derivado de esto, se ha detectado la reventa de los tanques de oxígeno por parte de personas que hasta se anuncian en redes sociales para ofrecer sus servicios, sin embargo, el costo se triplica.

Un tanque de oxígeno de 682 litros, que es el coloquialmente llamado “de carrito” tiene un valor en sucursal de 380 pesos y en la clandestinidad ha aumentado hasta en mil pesos.

En tanto, los tanques de 1751 litros que tienen un precio promedio de 480 pesos los han subido hasta mil 500 pesos.

“Si nosotros tuvimos que recurrir a un muchacho que se anunció por el face y nos ofreció el servicio en mil 700 pesos, la verdad que entre las prisas y el miedo de que mi mamá se fuera a agravar lo adquirimos así, no cotizamos en ningún lado, la verdad es que nos hubiéramos ahorrado, pero mira todo fue por la salud de mi mamá, que es diabética y necesitaba el oxígeno porque se agitaba mucho y por momentos se le iba la respiración”, indicó Magdalena Fernández Utrera.

Antes de la pandemia, el oxígeno medicinal era utilizado en los pacientes con cáncer, fibrosis pulmonar sin embargo el virus SARS CoV2 ha provocado que los infectados requieran de este equipo para poder seguir sus tratamientos.

Gran demanda de oxigeno en Orizaba

Debido a la elevada demanda de tanques de oxígeno, la demanda superó la producción y eso provoca que el precio de tanques de oxígeno se incrementara significativamente y que el surtimiento de oxígeno tenga problemas para abastecerlo, mencionó Juan del Bosque Márquez, socio del Sanatorio Rebeca.

“Estamos peor, las cifras no mienten y el surtimiento de oxígeno enfrenta problemas”, dijo y ejemplificó que personal de la institución que representa tuvo que trasladarse en un vehículo de la misma, para ir por 15 tanques porque la planta no tenía cómo repartir.

“La semana pasada esperamos 48 horas porque tenían que ir a surtir hasta Tehuacán, Puebla, aquí en la zona se escaseó, pero es por la alta demanda y poca producción. Eso es motivo para que alguna gente lucre con la situación desesperante y aterradora”, señaló.

La gente busca tanques y manómetros. “Me habló un amigo porque le vendían un manómetro en 6 mil 800 pesos, es un crimen eso; nosotros lo que hacemos es lo mismo de siempre, pero con limitantes, porque no tengo 500 tanques, pero estamos alquilando tanques y proporcionando oxígeno a los precios de antes de la pandemia”, resaltó.

Hay lugares, señaló, que incrementaron en hasta un 150% el costo del producto y accesorios para enfermos.

Explicó que hay tanques chico, mediano y grande, el pequeño es el que se utiliza en casa para una sintomatología leve a moderada que dura menos de 24 horas utilizando 1 litro por minuto; si se necesitan 5 litros por minuto dura unas 3 o 4 horas, antes de la pandemia costaban, con accesorios como manómetro, puntas nasales y vaso borboteador estaban en 4 mil pesos, hoy, se llegan a cotizar hasta 15 mil pesos.

“Hay otros medianos, con rueditas, que duran el doble; mientras que el cilindro grande, del tamaño de una persona adulta, a 2 litros por minuto dura de 48 o 72 horas”, agregó.

La carga de los mismos, a nivel comercial está en 800 pesos, pero si van a la planta cuesta 600 pesos; aunque en la actualidad se cotizan hasta en 2 mil las cargas, pero el problema es encontrar el oxígeno, la gente así se desespera y ese es el problema”, abundó.

La Oficina de Representación en Veracruz-Sur del IMSS, dio a conocer, luego de que familiares de pacientes Covid-19 afirmaran que había desabasto de oxígeno en el Hospital General Regional de esta ciudad, informó que la que se registró fue una variación en la presión de oxígeno, que requirió la habilitación inmediata de los tanques criogénicos de reserva, así como de los tanques T, con los que cuenta la unidad.

Asimismo, se inició una evaluación técnico-médica exhaustiva para deslindar responsabilidades.

Agregó que, pese a los esfuerzos médicos, lamentablemente ayer se registraron tres fallecimientos de pacientes en estado grave de salud y se investiga si los decesos están relacionados con este incidente.

Con información de Ingrid Ruiz y Maura Figueiras