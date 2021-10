Escuela en Veracruz no tiene maestros ni servicios sanitarios para atender alumnado

Veracruz, Ver.- Alumnos del Instituto Nocturno de Orientación Cultura y Obrera (Inoco) regresaron a clases presenciales con muchas limitaciones y con situaciones que ponen en riesgo salud denuncian padres de familia.

En rueda de prensa Erika Romae presidenta de la asociación de padres de familia explica que desde que los alumnos regresaron a clases presenciales no hay suficientes maestros para atender los grupos ni para llevar los protocolos sanitarios además el servicio sanitario está restringido a pesar de que hay varios baños ya que deben compartir las instalaciones con Bachilleres de Veracruz.

Local Pandemia provoca ya rezago escolar de 2 años

Por los lineamientos de la sana distancia se hicieron más grupos y algunos deben tomar sus clases en el patio expuestos a zancudos y otros animales que pueden provocarles daños a los chicos.

“La escuela no está en las condiciones para haber regresado a clases presenciales, faltan cuatro maestros, no hay baños suficientes, se supone que hay baños en la parte de arriba, abajo y unos especiales para los alumnos con discapacidad pues solo tienen acceso a los de discapacitados, los otros están cerrados con candado porque la otra escuela de los adueño, no hay suficientes salones y ahora que regresen los de bachillerato será más complicado”, denuncia.

Acompañada de un grupo de tutores de alumnos, menciona que esta situación ya fue reportada con las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) pero a la fecha no han dado solución.

“Ya he llevado documentos a Xalapa, me los han sellado, pero hacen caso omiso, el último fue el 10 de septiembre, le pedimos al secretario Zenyazen que venga a darse una vuelta por las instalaciones”, agrega.

La escuela tiene cuatro grupos y su matrícula supera los 110 alumnos por lo que los padres de familia piden a las autoridades de la SEV atender este problema y ofrecer las condiciones para que los chicos tomen sus clases sin riesgos.