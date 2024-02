Directora acusa bloqueo en acceso a cancha deportiva; vecinos lo niegan

La directora de la escuela primaria La Unión, ubicada en la colonia Unión, Matilde Ixchel Ceja Ladrón de Guevara, pide a integrantes del Comité del Centro Deportivo Morelos respetar un permiso que le otorgó el Ayuntamiento para utilizar ese espacio para el desarrollo de actividades físicas en beneficio de 180 alumnos.

En entrevista, precisó que el plantel, ubicado entre la calle Libertadores y el Circuito Morelos, contaba con una puerta que daba acceso directo al centro deportivo y que a partir del pasado martes la encontraron bloqueada con una barda.

La docente exhibió el oficio DdCF/131/2024, con fecha del 1º de febrero, que le otorgó el Ayuntamiento para prestarle al alumnado las instalaciones deportivas durante este mes, en un horario de 8 a 12:30 horas, de lunes a viernes.

Sin embargo, reiteró que el pasado martes, cuando abrieron la puerta con el afán de que alumnos tuvieran clases de educación física, encontraron que el acceso estaba bloqueado con una barda recién construida.

Escuela primaria La Unión, ubicada en la colonia Unión | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

Señaló que no es la primera vez que ocurre algo similar, pues durante la administración del alcalde Hipólito Rodríguez Herrero también les bloquearon el acceso, a pesar de que tenían un permiso oficial para ocupar las instalaciones deportivas.

Incluso, manifestó que antes de que el centro deportivo se construyera, la escuela tenía su entrada del lado de lo que ahora son las instalaciones deportivas que datan de 1992.

"Tengo 18 años y de trabajar en esta escuela y de directora 9. Las canchas han estado en abandono y no hay comités que promuevan el deporte. Han estado en mal estado e incluso un tiempo estuvieron cerradas", citó.

También señaló que mientras han hecho uso de las instalaciones, la pintura y la limpieza han sido de parte de la escuela. "En temporada de pandemia la barda que colinda con la cancha de la escuela se fracturó por un árbol y está en riesgo de que se caiga. Se ha pedido apoyo en diversas instancias y no apoyan", abunda para explicar la necesidad de utilizar el centro deportivo aledaño.

También dijo que cuando los alumnos utilizaban el espacio deportivo se daba la orden de cerrar, para evitar exponerlos a posibles riesgos. El contar con un acceso directo al centro deportivo también era la garantía de tener una salida de emergencia.

Cuando abrieron la puerta encontraron que el acceso estaba bloqueado con una barda recién construida| Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

La directora pide tener un acercamiento con los vecinos para solicitarles que respeten el permiso con el que cuenta y con ello garantizar la educación física de los alumnos.

Vecinos niegan que se les impida el acceso

Vecinos de la colonia Morelos, en donde se ubica el centro deportivo del mismo nombre, negaron que se impida el acceso a maestros y alumnos de la escuela primaria La Unión tras sostener que "cualquiera que llegue pueda usar las instalaciones".

Sin embargo, dijeron que personal de la escuela dañó una barda para construir una puerta y poder entrar al centro deportivo sin tener la molestia de salir y darle la vuelta a la calle.

Agregaron que el centro deportivo fue construido con base en un proyecto de la Sedatu y que nunca se contempló la construcción de una puerta para dar acceso a la escuela. "Los de la escuela pueden entrar y salir en los horarios permitidos, que son de 6 de la mañana a 8 de la noche, pero no quieren salir y dar la vuelta", agregaron.

El contar con un acceso directo al centro deportivo también era la garantía de tener una salida de emergencia | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

También aseguraron que la construcción de la barda para bloquear la puerta no fue ordenada por ellos y según no saben quién podría ser el responsable.

La escuela se ubica en la calle Libertadores, de la colonia Unión, en los límites con la Morelos, por lo que basta recorrer menos de una cuadra para llegar al centro deportivo, que incluso colinda con un jardín de niños.

Además, según vecinos, cada vez que los alumnos utilizaban las instalaciones, el centro deportivo era cerrado con candados y no se permitía la entrada a deportistas; "venían de varias colonias, pero como encontraban cerrado poco a poco dejaron de venir y en ciertos horarios, cuando no había clases de educación física, aparentaba estar abandonado".

El Ayuntamiento para utilizar ese espacio para el desarrollo de actividades físicas en beneficio de 180 alumnos | Foto: Ricardo Martínez | Diario de Xalapa

También señalaron que la escuela construyó una plancha de cemento en donde había área verde, según sin tener permisos oficiales. "Aquí no se le niega la entrada a nadie, cualquiera puede usar las canchas y la vitapista, siempre y cuando se cumpla con el reglamento de no meter ni consumir bebidas alcohólicas, no tirar basura, no dañar las instalaciones y respetar los horarios", señalaron.

Finalmente, insistieron en que la escuela puede hacer uso de las instalaciones deportivas, siempre y cuando accedan por la entrada principal.