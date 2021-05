Escuelas de Xalapa no regresaron a clases presenciales este lunes

Las escuelas no abrieron las puertas a sus alumnos este lunes 24 de mayo como se había anunciado, en primer término porque el semáforo epidemiológico del Covid-19 volvió al color naranja para la capital del estado y en segundo porque los padres de familia decidieron que no había las condiciones de sanidad para arriesgar a sus hijos, puesto que las escuelas están siendo limpiadas y sanitizadas con recursos tanto de docentes como de directivos y en algunos casos de padres de familia, porque hasta este día no recibieron el kit de limpieza, dijeron los profesores Carlos Espinoza García, Lourdes Malpica Rebolledo y Jorge Luis Lucio Castillo de la escuela primaria Rafael Ramírez, quienes estaban afuera repartiendo material y recibiendo tareas de sus alumnos.

Con ellos coincidió Gerardo Luna, director de la escuela Telesecundaria Juan Escutia, ubicada en la calle Gregorio Álvarez Rubio 44, la que se encontraba abierta porque los maestros y el director realizaban labores de limpieza con los materiales que los propios docentes llevaron, porque no habían recibido el kit de limpieza que se anunció les entregarían. Asimismo permanecieron cerradas las escuelas primarias Boza, Enrique C. Rébsamen, Díaz Mirón, Graciano Valenzuela, Hermanos Flores Magón, Josefa Murillo, Miguel Hidalgo y Francisco Ferrer Guardia, Ingeniero Carlos Méndez Alcalde y los jardines de niños Estefanía Castañeda y María Montessori, entre otras.

Fue el aumento en los casos de Covid-19 en esta ciudad, el que recordó que la pandemia no está controlada, se vacunaron las maestros, pero el grueso de los padres de familia que en primaria va de entre 20 a 50 años no están vacunados, dijo el director de otra de las escuelas primarias que abrió sólo para hacer limpieza, verificar los servicios para encontrarse que no tenían agua, y para llegar a la conclusión de que una escuela grande requiere mucho mantenimiento que no se le dio durante un año en que ninguno de los intendentes se presentó a pesar de que recibieron su sueldo puntualmente.

El docente, quien prefirió omitir su nombre, dijo que él asistió a su escuela cada dos semanas para hacer algún papeleo, recoger libros o entregarlos, así como para revisar que todo estuviera en orden. Sabe que los maestros estuvieron trabajando porque incluso en algunas ocasiones les acompañó a repartir material didáctico a las casas de algunos de sus alumnos, pero los intendentes no se reportaron durante más de un año, reiteró.

Padres de familia y docentes, quienes han mantenido una comunicación constante, realizaron reuniones virtuales a través de las que determinaron que no volverían a clases presenciales porque el ciclo escolar está por concluir, porque las escuelas no cuentan con recursos de las sociedades de padres de familia, ya sea porque los padres no aportaron cuotas durante este ciclo o por malos manejos de alguna presidenta; en ese contexto no tienen dinero para hacer los arreglos que los planteles necesitan.

Los maestros de la escuela Rafael Ramírez, ubicada en la calle Paraguay de la colonia Benito Juárez, quienes asisten todos los lunes a repartir tareas a sus alumnos, pues sólo se conectan los alumnos que tienen los medios electrónicos para hacerlo, dijeron que al volver el semáforo epidemiológico a naranja, éste concluirá como el 6 de junio, y ellos para el 14 de junio deberán iniciar a aplicar los exámenes finales, ya que tienen que subir las calificaciones al sistema de la Secretaría de Educación de Veracruz a finales de junio porque el ciclo escolar concluirá el 6 de julio, por lo cual ya no habrá oportunidad de regresar a clases presenciales sino hasta el próximo ciclo escolar.

Recordaron que en noviembre del año pasado la cocina de la escuela fue saqueada y los ladrones que entraron por la puerta principal de la cual volaron el candado, se llevaron el refrigerador, la parrilla y las cafeteras, entre otros artículos, pues este plantel tiene el servicio de desayunos calientes.

Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

El plantel está en buenas condiciones, aseguraron porque la directora, apoyada por padres de familia han estado al pendiente de que así sea, sin embargo no cuentan con insumos de limpieza porque el kit que el gobierno les repartiría nunca les llegó. Por su parte Gerardo Luna explicó que los padres de familia de sus alumnos llegaron al acuerdo de no regresar a clases presenciales durante este ciclo que está por cerrar y como son ellos quienes toman la decisión de llevarlos o no, los directivos nada pueden hacer en ese caso.

La escuela está bien, dijo, pero en condiciones de recibir alumnos, no, porque no han recibido el kit de limpieza, por lo que son los maestros los que han aportado lo que pueden y como las clases fueron a distancia los padres de familia no aportaron las cuotas que generalmente dan para el mantenimiento del plantel.

Cada uno de los maestros, señaló, atendió a tres grupos con clases de 8 a 2 de la tarde con los que estuvieron en condiciones de hacerlo por línea, quienes no tuvieron esa oportunidad son atendidos por la tarde, que sus padres les prestan el celular para comunicarse vía whatsapp y quienes no entran en este grupo son atendidos los sábados por medio de cuadernillos y material didáctico que se les entrega de manera presencial, concluyó.