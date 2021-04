Escuelas, saqueadas y con maleza, así lucen a menos de un mes de clases presenciales

Veracruz, Ver.- Con menos de un mes para que las clases presenciales se reactiven una vez vacunados los maestros, las escuelas carecen de agua, energía eléctrica, material didáctico, equipos de cómputo y demás a consecuencia de los constantes robados durante este periodo de cuarentena y algunas ni siquiera han sido limpiadas y lucen llenas de maleza.

Según el último registro de escuelas robadas, tan solo en la ciudad de Veracruz hasta el mes de enero se tenían contabilizadas 80 planteles entre jardines de niños, primarias y secundarias.

En Boca del Río se registró el robo de dos planteles más mientras que en Medellín de Bravo se habló de unas cinco.

Una de los planteles más saqueados fue el jardín de Niños “Elena Martínez Cabañas” que durante todo este periodo de contingencia sanitaria fue saqueada 7 veces.

El primer robo se cometió apenas unos días después de que la escuela fue cerrada por disposición de las autoridades debido a la aparición de los primeros casos de Covid-19 en Veracruz.

El último se registró el pasado 21 de enero del presente año cuando los ladrones terminaron llevándose hasta las protecciones, los candados y cosas que habían dejado de los anteriores saqueos.

La escuela “Constanza Conde” ubicada en la colonia Ortíz Rubio en la ciudad de Veracruz también fue muy visitada por los ladrones pues sumó seis robos desde que inició la pandemia.

Según el regidor de la comisión de Educación en el ayuntamiento porteño, Miguel Hermida Copado “ya no había más por robar porque se habían llevado de todo.

Otra de las escuelas más afectadas ha sido la primaria “Heriberto Jara Corona” y Leopoldo Kiel en su turno matutino y vespertino respectivamente, en la cual los ladrones ingresaron en cinco ocasiones a robar llevándose material didáctico, equipos de cómputo y sonido, papelería, cables de energía eléctrica y hasta las bombas de agua.

Dos de los robos cometidos, se registraron con una diferencia de 24 horas, pues el 26 de enero los ladrones ingresaron a las instalaciones para llevarse materiales que había en las aulas y al día siguiente regresaron por el cableado de cobre y una bomba de agua.

“No tenemos agua, ni luz, se llevaron todo el cableado de cobre de los climas, se llevaron un kit de ipads que fue de los primeros atracos que sufrimos, la verdad es que no pensamos que este periodo de confinamiento se iba a prolongar todo y no tuvimos la pericia de sacar cosas, fueron cinco robos en total en una semana hubo dos y aunque ya recibimos nuestro kit de limpieza no podemos regresar a clases presenciales con este calor y sin clima”, fue la declaración de la directora de la primaria Heriberto Jara Corona, Sara Ortíz Delgadillo.

Julio César Méndez Hernández maestro de la escuela primaria “Alfonso Arroyo Flores” ubicada en la colonia Venustiano Carranza en Boca del Río indicó que la única estrategia para recuperar lo robado será comprar los materiales con recursos propios bajo la voluntad de los maestros y los padres de familia.

“Robaron climas, una bomba, creo que con el colectivo docente y el director vamos a tratar de encontrar una estrategia para no afectarnos a nosotros ni a los padres de familia, siempre tratamos de cooperar entre todos”, dijo.

En un recorrido realizado por algunos centros escolares se detectó que la escuela primaria “General Ignacio Zaragoza” ubicada en Boca del Río además de que fue saqueada al parecer en dos ocasiones, según los vecinos, está llena de maleza.

“La escuela esta como abandonada, no han venido a chapear no sabemos si vaya a funcionar, porque no tiene nada adentro la han estado saqueando como está a orilla de carretera, hemos oído que según ya van a regresar a las aulas los alumnos, pero no sé cuánto les va a costar a los papás porque ellos son los que mantienen las escuelas”, indicó el señor Miguel Ángel García Romero vecino del lugar.

En tanto en Medellín de Bravo, algunos centros escolares también fueron víctimas de saqueos y no han sido ni siquiera limpiadas por sus autoridades educativas, es más lucen en completo abandono.

Los padres de familia también externaron su preocupación ante los muchos robos pues finalmente son ellos los que tendrán que reponer parte del material aún en medio de esta crisis económica.

“La situación es muy difícil pero hay que tratar de dar un apoyo mínimo, tal vez no de dinero pero pueden ir a pintar la escuela, limpiar los salones en muchas cosas podemos apoyar como padres no nada más lo económico”, comentó el señor, Gustavo Méndez, padre de familia.