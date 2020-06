Escuelas son objeto de robo y vandalismo ante la ausencia de autoridades

Veracruz, Ver.- Escuelas públicas en Veracruz están siendo objetos de robos y vandalismos ante la ausencia de las autoridades encargadas de la seguridad que argumentan no tener gasolina para hacer los recorridos de vigilancia, denunció personal de la primaria Josefa Ortíz de Domínguez.

Según la queja hecha por los profesores de dicha escuela, tan solo en este fin de semana dos primarias fueron saqueadas por personas que están aprovechando la pandemia para robar los materiales que con muchos esfuerzos son comprados por los padres de familia.

Se menciona que, aunque se ha pedido apoyo a los elementos de seguridad, la excusa es que no tienen gasolina para hacer los rondines de vigilancia y no pueden hacer nada.

Local [Video] Segunda caravana para exigir renuncia de López Obrador

No es posible tanta maldad y falta de sensibilidad ante la situación que estamos viviendo, todas las escuelas públicas son sustentadas y mejoradas con los bienes de los padres de familia, se compran materiales que se utilizan con y para los alumnos y no es posible que gente sin escrúpulos esté ingresando a las instituciones educativas y llevarse lo que con mucho esfuerzo se obtiene, este sábado entraron a las escuelas Delfino Valenzuela y Constanza Condes y en días anteriores también sufrieron de robo la UPN y la Industrial

Los profesores pidieron apoyo del gobierno del estado y el municipio para que se refuerce la seguridad sin pretextos y que se instalen cámaras de vigilancia para mayor seguridad de los planteles.

Hacemos un llamado a las autoridades, manden vigilancia, y cuando se haga el reporte que la policía llegue a tiempo no 1 o 2 horas después y con el pretexto de no poder llegar porque no tiene dinero para la gasolina de las patrullas, no es posible esta situación

Entre los materiales robados se encuentra tubería, cobre, material didáctico, audiovisual, bocinas y demás.