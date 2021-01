Esperan muchas visitas en moteles...por el Día del Amor

Xalapa, Ver.- Este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, será diferente para el sector hotelero pues aunque se espera una reactivación económica en los moteles, no será como en años anteriores derivado de la pandemia por el Covid-19, dijo el presidente de la Unión de Empresarios Hoteleros de la Región de Cultura y Aventura, Marco Suárez Domínguez.

“Yo creo que este año, igual que el año pasado, va a ser un año totalmente diferente en esta fecha porque sabemos que de alguna forma todo el sector comercial ha estado muy bajo y también el sector de hoteles y moteles”, manifestó.

En entrevista expuso que quienes tienen moteles, estarán dando algunas promociones para las parejas que gusten de este tipo de espacios quienes además podrán tener la certeza de que se siguen todas las medidas sanitarias recomendadas.

Local Pese a pandemia cientos acuden a boda en Córdoba

“Sabemos que no habrá una situación como en otros años, pero finalmente es una fecha interesante para nuestro sector esperando que haya una reactivación económica para este día”, dijo.

El empresario hotelero destacó que esta fecha es importante porque se espera con “alegría y euforia” por parte de las familias para celebrar el día del amor y la amistad. “Y también el sector comercial de moteles que tienen una situación importante especial para ese día”, dijo.

Suárez Domínguez explicó que, en el caso de los hoteleros, las restricciones sanitarias se han dado para quienes tienen espacios de aglomeración o fiestas y que se han estado respetando.

“Para el sector de moteles solo la sana distancia, no han hecho cierres o no han dado la notificación de cerrarlos y espero que no la den, estoy de acuerdo que los compañeros están trabajando con sus medidas sanitarias respectivas para ofrecer a la gente que visita los lugares este día en específico esté con la confianza de ir a un lugar seguro y con las medidas de desinfección posible”, concluyó.

¿Buscas trabajo? Aquí unos tips para tu CV ↓