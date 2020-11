Esposo de alcaldesa de Jamapa exige justicia

Xalapa, Ver.-Desde su cuenta de Facebook, el esposo de la Presidente Municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, publicó dos mensajes expresando su sentir por el levantón y asesinato de su cónyugue.

El primer mensaje fue publicado a las 11:21 horas “Estamos en un México que si trabajamos derecho, estamos mal. Y todo se lo culpan al crimen organizado. TE AMO FLORISEL Y TE LO JURO QUE HUBIERA MUERTO CONTIGO PERO NO NOS HUBIERAMOS IDO SOLOS.. AHORA SI TODA ESA GENTE QUE A ESTADO ENCONTRA DE NOSOTROS ESTAN FELICES, DIOS LOS BENDIGA A TODOS LOS QUE HICIERON ESTO CONTRA TI. SOMOS INOCENTES Y LO GRITO A LOS CUATRO VIENTOS, HEMOS TRABAJADO Y SABÍAMOS AHORRAR PARA UNA VEJES QUE SIEMPRE SOÑAMOS. AHORA LO SEGURO QUE ME BUSCARAN A MÍ. NO SE PREOCUPEN QUE YO MISMO LLEGARE”.

Policiaca Secuestran y luego matan a la alcaldesa de Jamapa

El esposo Fernando Hernández, conocido en el municipio como “pan comido”, volvió a postear en su red social a las 11:51 horas,

“Han destruido parte de mi vida y de mis hijos, en eso nunca lo pensaron verdad.. TE AMO FLORISEL Y NO ME BUSQUEN YO SOLO LLEGARE. Y SOLO SE DECIRLES QUE SOMOS INOCENTE Y SE LLEVARON A UNA GRAN MUJER Y EJEMPLAR MADRE DE FAMILIA”.

Ambos mensajes van acompañados de fotografías que en vida captó con su esposa, ambos como funcionarios municipales de Jamapa.

Es de mencionar que en las últimas semanas se ejecutó una orden de aprehensión en contra de funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento de Jamapa por el delito de peculado.

En esta situación jurídica, Fernando Hernández, ex presidente del DIF Municipal presuntamente logró escapar del operativo y permanece en calidad de prófugo de la justicia.