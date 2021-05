Esta felicidad nos la merecemos, gritan cruzazulinos

Xalapa no durmió. El pretexto: Cruz Azul Campeón. La tensión para la afición celeste inició a las 20:15 horas, cuando el último encuentro de la gran final del futbol mexicano arrancaba.

Esta final, para personas que suelen ser observadoras, sabían que los planetas se estaban alineando a favor de la Máquina. ¿Por qué?

Cruz Azul la primera final que perdió luego de ser campeón en 1997, fue ante Pachuca y en la antesala de la final, los celestes los eliminó para enfrentar a Santos, otro equipo que igualmente venció a Cruz Azul en su segunda final perdida y sabían que podrían cobrar ese descalabro del pasado.

Otro planeta alineado, sería el gol que consiguió de visita, aunque parecía no ser suficiente, todo equipo que juega una final, un gol de esta naturaleza, no cae nada mal.

Y para cerrar con broche de oro, jugar en el Azteca, escenario donde vivió años gloriosos Cruz Azul. Además estaría con su gente. Todo estaba colocado y el equipo culminó esa obra con gol del “Cabecita” Rodríguez.

Luego de silbatazo final, la afición celeste de México y porqué no, del mundo, celebraron en grande la estrella 9 que no llegaba hace 23 años.

En Xalapa estaba en calma, pero bastaron algunos minutos para cambiar todo y fue porque la afición celeste se manifestó con sentimiento en el corazón de la capital. En cuestión de minutos todo era azul, alegría, fiesta, carnaval, risas y lágrimas de felicidad.

Desde pequeños, hasta adultos mayores se congregaron en Plaza Lerdo para expresar todo ese sentimiento que se guardaron por muchos años y no había nada que pudiera callar esos corazones azules que tomaron como suyo el centro capitalino.

Adán Solís, habitante de Mahuixtlán llegó con su familia a Plaza Lerdo para festejar en grande el título que siempre esperó y que nunca dudó que llegaría.

“Después de 23 años, vale la pena juntarse todos y celebrar. No se cuanto tiempo vaya a pasar para ser nuevamente campeón, pero ahora hay que festejar. Ahorita vengo con mi familia y estamos muy felices. Esperamos que no pase tanto tiempo para lograr otro título, pero ahorita venimos a festejar”, dijo el aficionado celeste.

Otros que no quisieron perderse el festejo, fue Juan Carlos Amaya Salcedo y su novia Yahil García Rivas

“Este título es merecimiento después de tantos años. Es otra palabra. Esta felicidad nos la merecemos. Todo el pueblo cruzazulino está festejando en una plaza del país. La verdad nos tenían con un grito ahogado, necesitábamos este triunfo”, señaló Carlos.

Bryan llegó feliz con toda su familia para unirse a la celebración y en ningún momento desentonó, por lo que dijo: “Me siento muy feliz y contento por ver campeón a Cruz Azul. Te digo la verdad, es la primera vez en mi vida que festejo un campeonato de la Máquina, entonces ya te has de imaginar como me siento”, platicó el cruzazulino que estuvo acompañado de sus padres y de su novia.

Para Leonel Reyes, que festejó con su familia, es indescriptible lo que estaba viviendo y lo demostraba con una enorme sonrisa.

“Mira, en el último título que fue en el 97 contra el León con gol de Hermosillo frente a Comizzo, fue por una falta, ganó Cruz Azul, pero en el 89-90, fue un juegazo contra Tigres, hace 41 años, imagínate. Esto es un fenómeno social”, señaló Leonel.

Y Agregó: “Fidelidad a la Máquina, aunque pasara lo que pasara, aquí estamos. Si te das cuenta, hay chavitos que nunca habían visto campeón a Cruz Azul, sin embargo aquí están, eso es fidelidad”, remató.

La felicidad de Isaías Aguilar Palacios era inmensa y la gran pasión que sentía en ese momento la demostraba a flor de piel junto a su esposa y dos hijos.

“Estoy muy emocionado y muy contento, la verdad no creí llegar a ver este momento. Hoy cumplo 28 años y el título de Cruz Azul es el mejor regalo que pude tener”.

Daniel Sintora, junto a sus mejores amigos, se unió al festejo para demostrar ese amor a la Máquina.

“Gracias a Dios se nos dio el campeonato y gracias al equipo que se esforzó en el campo y por eso ahora somos campeones”.

Gonzalo Alarcón y su apreciable familia, luego del silbatazo final se embarcaron hasta el centro de Xalapa para ser parte de la fiesta que duró hasta las primeras horas de la madrugada de lunes.

“Sinceramente es una felicidad muy grande. Esto es lo mejor del mundo. La verdad la última vez que quedó campeón fue una felicidad enorme y no creí volverla a sentirla y ahora que lo estoy viviendo, es lo mejor del mundo. Creo que Juan Reynoso es el mejor entrenador. Él fue campeón como jugador y ahora como técnico”.

Uriel Gonzáles, junto a sus padres y hermanos manifestó que ya le tocaba ganar un campeonato, porque ya habían perdido finales.

“Muy contento. Me la hicieron ya dos veces, en 2013 y 2018, me alejé pero regresé y ahora estoy muy feliz de ver campeón a Cruz Azul con mi papá”.

Uno de los más contentos y lo demostraba bailando y besando su playera fue Marcelo Sánchez, habitante de la colonia Progreso.

“Este título siempre lo esperé desde que se ganó con Carlos Hermosillo. La verdad fue mucha espera y mucho dolor, pero gracias a Dios, Reynoso encontró la fórmula para hacernos campeones. Lamentablemente hay afición que no creía en el equipo, pero somos más los que confiamos. Le digo a la afición que no se aleje, hay que tener más fe al equipo. No importa cuantos años pasen, tiene que ser el amor de corazón e incondicional”.

La fiesta se prolongó hasta las primeras horas de inicio de semana laboral, algo que no importaba en ese momento que quedará plasmado en la mente de la afición celeste, pero sobre todo en el corazón, ese lugar donde los recuerdos que se disfrutan, jamás se olvidan.