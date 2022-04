Esta "magia" hacen taqueros para dar limón a clientes

Partidos en porciones diminutas, racionalizarlo poniéndolo en el plato y no en la mesa y hasta sustituirlo por otro tipo de cítrico: así han enfrentado las taquerías xalapeñas el alto costo del limón durante este 2022.

Y es que, este tipo de establecimientos han sido los más golpeados por el aumento en el precio del limón que ha rebasado los 100 pesos por kilo. Básico a la hora de comerse un taco, empleados y propietarios de este tipo de negocios han tenido que ponerse creativos para encontrar una forma de cuidar su bolsillo sin perjudicar al cliente.

Partidos y en su plato para no desperdiciar

Atrás quedaron los limones partidos en dos y colocados en el centro de la mesa, y es que, la estrategia ahora es partir el limón “en tantos pedazos como se pueda” y colocar los pedazos directamente en el plato del cliente para que este sepa que esa es su porción, reconoce Pablo, taquero desde hace 10 años. “Si se está dando, pero en cantidades razonables porque hay clientes que de plano exagera, se comen cinco tacos y cinco limones” comenta el trabajador de “El trompo”. “Cuando está a 10 pesos pues se les dan sus cinco limones, pero ahorita que ha estado casi a 100 pues no”, reitera.

Un problema común en este tipo de establecimientos es que la gente “medio exprime” el limón / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

El taquero reconoce que, aunque el precio de este producto tiende a variar dependiendo de la fecha, esta es la primera vez que el precio ha incrementado tanto ya que incluso las variedades “de segunda o tercera” están caras. “Muchas veces no es que el limón de segunda o tercera sea malo, sino que tiene un color distinto, pero en sabor no varía, el asunto ahora es que hasta ese es un lujo comprar”.

Sin embargo, y aunque es el limón el que mayor aumento ha generado en las últimas semanas, Pablo reconoce que la inflación se ha visto en todos los insumos que se requieren para una taquería. Explica que, desde verduras básicas como cilantro, cebolla, tomate y aguacate, hasta la propia carne, condimentos y hasta las servilletas han subido de precio. “Nosotros si aumentamos el precio, la orden de 5 tacos al pastor subió de 45 a 50 porque ya no daba y aunque a la gente no le gustó creo que la mayoría entiende que es para mantener la calidad”, refiere.

Anteriormente los limones estaban disponibles para que los comensales agarraran los que quisieran / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

En otros sitios, la estrategia ha sido sustituir el limón por otro tipo de cítricos, así, variedades de naranja agria son ofrecidas para acompañar la comida. Incluso, en restaurantes y negocios de comida también han sacado de la carta la limonada o el agua de limón y aseguran que estas regresarán hasta que el precio vuelva a la normalidad.

Nosotros damos hasta para llevar

“El chilango”, propietario de la taquería del mismo nombre, asegura que la cantidad de limones que se entregan a los clientes no ha variado, aun cuando el precio del kilogramo “está por las nubes”. Sin embargo, reconoce que un problema común en este tipo de establecimientos es que la gente “medio exprime” el limón y deja buena parte del jugo por lo que si se les invita a utilizarlos de forma racional y adecuada.

Incluso, asegura que una medida que ha implementado a propósito del aumento es darles a los clientes una bolsita de plástico para que, en caso de no consumir los limones que les corresponden se los puedan llevar a su casa.

Entrevistado en su negocio reconoce que esta estrategia le ha funcionado a él para no desperdiciar producto y a los comensales para aprovechar aquellos limones que se quedan servidos y que por higiene no se les puede dar a otras personas. “Cuando ya se van y el mesero ve que quedaron limones les dicen que pueden llevárselos y la gente hasta lo agradece porque si agarra su bolsita y se los lleva a su casa”, explica.

Precio elevado

Veracruz, Ver.- Ante las variaciones en el precio del limón taqueros de la zona racionan su consumo y buscan alternativas para que no se pierda ese “saborcito” que acompaña a un buen taco.

Mencionan que ha sido difícil mantener los costos debido a que el producto ha alcanzado los 60 pesos por kilo por lo que un limón que antes se partía a la mitad se le trata de sacar hasta ocho pedazos “ahí nada más para que sepa a limoncito”.

Y es que comentan que aunado al aumento en el limón el aguacate también disparó su precio a 110 pesos por kilo en la última semana, así como la cebolla morada que anteriormente la encontraban en 12 pesos y que es un producto importante para dar sabor y vista a los platillos y salsas.

Básico a la hora de comerse un taco, empleados y propietarios de este tipo de negocios han tenido que ponerse creativos / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

“Hemos tratado de conseguirlo de diferentes formas, en lo personal hemos estado comprando el limón mandarina como una opción más barata, hay gente que pasa vendiéndote el limoncito americano que le llaman que es amarillo y que también es más accesible, tenemos que estar buscando porque el sabor del limoncito no se puede sustituir con nada y antes lo cortábamos en dos, después en cuatro pero ahora si se puede en ocho, la cosa es hacerlo rendir”, expresa Miguel Alberto Verea propietario de un negocio de venta de tacos de birria.

Mencionan que anteriormente los limones estaban disponibles para que los comensales agarraran los que quisieran para acompañar su taco pero ahora ponen dos en cada platillo para evitar desperdicios y racionar su consumo.

“Nosotros hemos querido sustituir el limón con el extracto que venden para las micheladas, pero no resulta porque es más caro así que mejor nosotros damos los limones, antes los poníamos en un traste y ahí la gente agarraba los que quisiera pero ya no estamos para eso, enserio no se puede todo viene más cara y no podemos subirle mucho al taco, todos los días varía el precio y no puedo decir hoy el taco cuesta 15 y mañana 18”, señala Bibiano Reyes, taquero de la zona de Bolívar.

En taquerías de la ciudad, los empleados y dueños de establecimientos, lo racionan en trozos más pequeños / Foto: Cortesía | Fernando González

Sergio Pineda Figueroa taquero desde hace 26 años, reconoce que hace un par de semana dejó de comprar el limón porque su precio ya era inaccesible a su bolsillo y su venta.

Explica que prefirió elaborar una especie de salsa con un poco de limón para sazonar pero la demanda es muy fuerte para acompañar el taco.

“Hace unas semanas su precio estuvo por las nubes, en una tienda comercial estaba a 28 pesos y aproveche a comprar algunos para que no se me echen a perder, el limón siempre acompaña a un buen taco”, menciona.

Con información de Ingrid Ruiz | Diario de Xalapa

El limón por las nubes

Orizaba, Ver.- Debido al aumento del precio del limón, que alcanza hasta los 60 pesos el kilo, en taquerías de la ciudad, los empleados y dueños de establecimientos, lo racionan en trozos más pequeños.

“No podemos dejar de dar limón a los consumidores de tacos. Lo cortamos en pedazos pequeños, para que lo aprovechen mejor y no se malgaste”, dijo Sandra Sandoval, mesera de conocida taquería.

Antes, dijo, ponían un plato lleno de limones partidos a la mitad, hoy son cuartitos, que los comensales exprimen hasta que no sale nada de jugo, agregó.

En taquerías de la ciudad, los empleados y dueños de establecimientos, lo racionan en trozos más pequeños | Foto Ilustrativa: Pixabay

“Por lo caro, últimamente lo racionamos, hay clientes que se molestan y quieren más limón, y conforme nos pidan les damos, porque luego no los utilizan, los manosean y se desperdicia, y eso se va a la basura”, señaló.

Expresó que es actualmente el limón con y sin semilla es oro molido, pues alcanzó hasta 70 pesos el kilo en los mercados de la ciudad, en el supermercado el precio es mayor, pues llega hasta los 90 pesos.

Por su parte, Oscar Paz, comensal, comentó: “el limón es lo que le da sabor a los tacos, aunque sea poco jugo hay que echarle limón”.

Actualmente el limón con y sin semilla es oro molido, pues alcanzó hasta 70 pesos el kilo | Foto: Pixabay

Otros taqueros, coinciden que sufren con clientes que exageran con los limones, pues quieren más y más. “El kilo de limón vale más que una comida corrida”, reveló Fernando, taquero del mercado Emiliano Zapata.

Confió en que pronto disminuya el precio del limón para poder ofrecer más a los clientes que gustan de los tacos.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba