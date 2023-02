Se pedirá a empresa de obra en el “Pirata” que mejore condiciones de seguridad: Cuitláhuac

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez dio a conocer que se notificará de manera formal a la empresa encargada de la rehabilitación del estadio Luis “Pirata” Fuente para que mejore las condiciones de seguridad en los trabajos que realiza para evitar accidentes mayores.

En conferencia de prensa y luego de que uno de los trabajadores resultara lesionado por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, explicó que parte de las obras implican bajar estructuras con pesos de hasta 20 toneladas.

“Lo que habría aquí es notificar a la empresa de que mejore sus procedimientos de bajar unas estructuras que tienen un peso de 20 toneladas, porque no pueden ser destruidas en el lugar, sino que deben quitarse antes (…) con una grúa con capacidad de 100 toneladas, pero sí le vamos a pedir con una notificación formal que cuide esos procedimientos para que no se tengan más accidentes”.

¿Qué ocurrió con el trabajador lesionado en el estadio Luis “Pirata” Fuente?

Respecto al trabajador, refirió que su estado de salud se reporta bien pero que será sometido a algunos estudios médicos para descartar afectaciones mayores.

García Jiménez agradeció la intervención inmediata de la dirección de Protección Civil de Boca del Río, quien suspendió los trabajos hasta que la Secretaría de Protección Civil del estado realice una inspección.

“Es responsabilidad del estado, de Protección Civil estatal, ya están trabajando y van a comunicar a la empresa lo que corresponda. No recuerdo el nombre de la empresa, no lo tengo, la que ganó la licitación, no la conozco”, dijo.

Añadió que derivado del grado de afectación en la zona de gradas todas serán reconstruidas y se modificará el aforo del estadio.

El mandatario estatal refirió que se mejorarán las condiciones de las gradas a fin de que en el área general se cuenten con asientos, pues dijo que lo importante es que se tenga un estadio en condiciones.

Durante la madrugada de este miércoles se suspendió el trabajo debido al incidente ocurrido | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“Tiene que ser una reconstrucción total de todas las gradas. El aforo va a cambiar, pero será de mejor calidad, va a tener espacios con mayores comodidades y las gradas generales van a tener asientos ya no va a ser al cemento como era antes, va a tener asientos”.