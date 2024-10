Escenario del Festival Xalapa y su Cultura no dañará pista de atletismo en Estadio Xalapeño

El escenario del Festival Internacional Xalapa y su Cultura que se encuentra instalado en la pista de calentamiento anexa al Estadio Xalapeño “Heriberto Jara Corona”, fue colocado estratégicamente para no dañar el tartán, comentó parte del staff mientras ajustaban detalles para continuar con el programa.

En entrevista, el experimentado entrenador Mario Célis Díaz, expresidente de la Asociación Veracruzana de Atletismo y exadministrador del Estadio Xalapeño, dijo que puede notar que el escenario lo colocaron pensando en no dañar la pista.

“Lo que noto es que el peso que hay en una parte de la pista de calentamiento es mínimo, y por lo tanto no habrá daños, pues lo que veo colocaron el escenario pensando precisamente en eso", comentó.

Igualmente detalló que todo está bien, y que solo existen unas vallas que atraviesan la pista, “pero son delgadas, lo pesado está en el pasto y lo que es la pista está libre”.

Explicó que, el material con el que está hecho el tartán es caro y que entre las dos pistas tienen un valor aproximado de entre 8 y 10 millones de pesos.

“Las pistas están colocadas desde el 2014, entonces tienen 10 años, además, su duración es de entre 10 y 12 años; la pista de calentamiento calculo que podría tener un valor de 2 millones de pesos aproximadamente”, explicó el entrenador internacional.

Atletas tiene que modificar sus entrenamientos

Los atletas de Kid Runners, Iker, Edwin, Emiliano y Eduardo comentaron que el problema de colocar el escenario fue que corta un poco su entrenamiento, “pues ahora para hacer distancia, debemos realizar más vueltas en la de 400 metros, debido a que no hay acceso a la vitapista que es de un km con el óvalo del estadio”.

Sin embargo, dijeron, “mientras sea pocos días, no pasa nada, también vemos que hay stands colocados, pero los pusieron a un lado de la pista y eso es bueno, porque no habrá daños, solo que no podemos correr hasta allá, pero no durará mucho, además este evento está bien para nosotros los jóvenes”, dijo Iker.

Otro entrenador que se encontraba en el estadio, que pidió no mencionar su nombre, dijo que el escenario lo que ve que, “no cae como tal en la pista y veo que colocaron ciertas protecciones que al parecer son triplay, además también veo que el escenario está bien centrado, buscando no afectar el escenario deportivo”, explicó.

Igualmente piensa que en algún punto el staff debió nivelar para colocar la estructura principal, sin embargo, admite que la afectación que hubo fue a los atletas, “debido al programa que tienen los clubes deportivos, pues deben modificarlos, porque la vitapista no puede ser utilizada”.

Agregó que la afectación, “más visual será el pasto, pero la naturaleza va a ser bien noble, pues con una lluvia y el sol, nacerá nuevamente bien, pero sí, el pasto es donde se va a proyectar el daño que pudiera ocasionar este evento”, dijo.

El escenario inició su instalación el pasado martes, y se prevé que el lunes o martes este nuevamente desocupada esa sección que es muy importante para los atletas que diariamente asisten a realizar entrenamientos.