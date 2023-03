Secuestro de extranjeros envía mala señal a nivel internacional: Coparmex

Veracruz, Ver.- El secuestro de cuatro jóvenes estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en nuestro país envía mala señal a nivel internacional, opina el presidente de la Coparmex en Veracruz, Manuel Liaño Carrera.

“No anticipemos, pero sin duda no es una buena señal el que se presenten eventos de inseguridad, lamentablemente es un tema que no se ha podido controlar, es un asunto que hemos padecido desde hace muchos años y que nacionales y ahora extranjeros estamos padeciendo en el país, por supuesto que no es bueno”.

¿Qué opina sobre la propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos?

Sin embargo, lo cierto es que México no necesita ayuda de nadie para combatir a la delincuencia organizada porque tiene sus propias instancias.

Esto al cuestionarle sobre la propuesta del Partido Republicano de Estados Unidos para que las Fuerzas Armadas de aquel país pudieran actuar en territorio de su vecino.

“En principio México tendría que atender sus propios problemas y me parece que tenemos las instancias adecuadas y creo ha quedado evidente que lo ha fallado la estrategia de seguridad”.

Por lo que en ese sentido, la cúpula empresarial insiste en la necesidad de que el gobierno federal refuerce los trabajos en materia de prevención y de inteligencia y se fortalezcan las policías civiles, así como las instancias de procuración y de impartición de justicia.

Además de la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la participación de la sociedad civil.

“Me parece que en nuestro país tenemos que hacernos responsables en resolver nuestros problemas”.

El empresario veracruzano refiere que es indispensable que en nuestro país se generen las condiciones para atraer la inversión, porque es la única manera de generar empleo y riqueza.

Manuel Liaño Carrera, presidente de la Coparmex en Veracruz, considera que México no necesita ayuda de nadie para combatir a la delincuencia organizada | Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

“De tal manera que lo que necesitamos es generar certidumbre, estado de derecho, cumplimiento de la ley y me parece que una relación complicada con nuestro principal socio comercial no nos conviene a nadie”, finaliza .