Están sin profes y padres de familia pagan maestros suplentes y hasta conserje

Córdoba, Ver.- Padres de familia de la escuela primaria “Cuauhtémoc”, de la colonia Buena Vista, piden a la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), profesores, director y un conserje “porque ya no podemos seguir pagando a los suplentes”.

Este jueves padres de familia tomaron las instalaciones de la escuela primaria, pues señalan que se necesitan maestros para los grados de cuarto, quinto y sexto, así como un director, ya que hasta el momento ellos pagan por estos servicios prestados de profesores suplentes.

Raquel Moreno Galicia, tesorera de la actual asociación de padres de familia de la primaria, mencionó que desde hace 2 años no cuentan con un director fijo y desde el ciclo pasado con profesores para los años escolares mencionados.

Estamos pagando profesores suplentes, dando a cada uno 250 pesos diarios, y además corren los gastos de 900 pesos semanales para el conserje de la institución

"Ya basta, queremos una solución, que la SEV nos mande maestros para los tres grupos, porque tampoco tenemos director, lo cual afecta al grupo de tercero, porque la directora comisionada es la maestra; no contamos con el dinero para seguir pagando a maestros suplentes"

Explicó que han acudido a las autoridades escolares, pero les dan largas en el tema de la llegada de profesores para la primaria, “son tres maestros que se pagan a la semana a diario, entonces imagina cuánto se paga, dinero no tenemos y no podemos componer la escuela, la SEV nos dice en 15 días, una semana y nada si nos traen”.

La tesorera de la primaria señaló que el pago que corre por su cuenta sale de las cuotas voluntarias de la escuela, pero también existen necesidades de infraestructura en la institución que no se pueden realizar.

No se cuenta con un techado digno, se deterioró porque están haciendo unas bodegas que no sabemos para qué son, pero la maquinaria estropea el techo, no está pintada la escuela, por dentro la cancha tiene años, yo cursé la primaria y ahorita tengo 34 años; hay aulas sin pintar, el domo en mal estado