Estas escuelas han sido robadas una y otra vez

Naolinco, Ver.- Desde hace tres años que maestras, padres de familia y alumnos del jardín de niños “Carlos Rodríguez Méndez” han sufrido la inseguridad que se vive en la zona, pues hasta el pasado 19 de septiembre ya se habían metido cuatro veces a robarla.

Ubicada en las orillas del municipio, sobre el Callejón de Aldama S/N, la escuela cuenta con una barda que no ha logrado ser impedimento para los delincuentes, que en un principio comenzaron brincando la barda y robando aparatos electrónicos, pero esta vez fue con violencia al tirar el portón principal, llevándose una podadora de césped, dos amplificadores y tres bocinas, entre otros artículos con un monto de pérdidas que asciende los 15 mil pesos.

La directora del preescolar, María Elena Becerra García, mencionó que el lunes por la mañana alrededor de las 7:30 de la mañana fue notificada del robo y que en ese momento acudió a la comandancia municipal para hacer el reporte, llegando casi al mismo tiempo que los policías para confirmar el robo, por lo que tras firmar el acta de hechos acudió a la Fiscalía.

Señaló que en la Fiscalía el trato fue hostil por parte de un fiscal preventivo, sin embargo se pudo levantar la denuncia (Carpeta de investigación UAT/D-XI/XAL/9/2206/2021), por lo que tendría posteriormente que acudir a servicios periciales para que le asignaran en ese momento un perito para que acudiera a realizar la investigación, sin embargo hasta el momento no se han presentado.

Ante esto tuvieron que improvisar para proteger al plantel “pusieron la reja provisional, solamente amarrada con un alambre, faltan todos los llavines de las puertas, están abiertas porque no se pueden cerrar y me dieron la indicación que no se tocara la escena hasta que vinieran los peritos y la reja se aseguró porque la escuela iba a quedar totalmente desprotegida”.

Recordó que esta escuela ha sido olvidada por las administraciones municipales en los más de 30 años de existencia y que con esfuerzo de los padres de familia y el personal docente del plantel es como han podido obtener el equipo, insumos y material didáctico que necesitan los pequeños alumnos, sin embargo de cuatro años a la fecha ha sido blanco de los maleantes que han salido hasta caminando por la puerta principal con lo robado, impunes.

“La primera vez se llevaron una impresora, un cañón, dos laptops, una bocina; la segunda vez se llevaron otra bocina y la tercera vez ya solamente una bocina pequeña que había en uno de los salones de las pequeñas, pero esta última vez ya entraron con violencia, habían brincado las bardas, rompieron la reja de la entrada, quitaron las chapas de los salones también con violencia”.

Las chapas de los salones fueron forzadas / Foto: Raziel Roldán | Diario de Xalapa

Por el tema de pandemia por Covid-19 es que habían dejado de asistir al plantel, por lo que a su regreso, estaban teniendo clases presenciales dos veces por semana, sin embargo, en el robo también se llevaron dos termómetros digitales que habían conseguido para tener más control en la entrada y evitar contagios.

Aunque es una escuela rodeada de varias casas, los vecinos le comentaron que no escucharon nada el día del robo, sin embargo días antes uno de ellos ya había escuchado ruidos muy fuertes, por lo que lo reportó a la policía, pero ésta nunca llegó.

La Directora indicó que acudió con el presidente municipal Roberto Reyes para pedirle seguridad, por lo que se comprometió a mandar policías a realizar rondines y que este apoyo seguirá así hasta que los peritos acudan a la escuela, además de brindarles ayuda con lo perdido.

María Elena Becerra García, pidió que sean apoyados con cámaras de vigilancia para poder dar con los delincuentes que han estado saqueando la escuela, además de material para reponer lo robado.

Finalmente mencionó que en caso de no recibir una respuesta pronta estarían planeando con los papás otras medidas para ejercer más presión a las autoridades para que la escuela tenga mayor seguridad.

En 10 días jardín de niños "Librado Rivera" lleva 3 robos

Orizaba, Ver.- Padres de familia y maestros del Jardín de niños “Librado Rivera” están preocupados ante la ola de robos que sufrió la institución, pese a que prácticamente los dejaron sin nada, los estudiantes continúan con clases presenciales.

En diez días, amantes de lo ajeno burlaron la vigilancia policiaca y cometieron tres hurtos. Desde hace 10 años, el kínder no recibe un apoyo del Ayuntamiento, y a pesar de que han solicitado, ven que a otras escuelas sí las ayudan.

Los entrevistados, que pidieron la omisión de sus nombres, recordaron que uno de los atracos se cometió el pasado ocho de septiembre, otro el día 10 y el último, el sábado18. “Ya se robaron todo, no dejaron nada”, expresaron.





Los ladrones sustrajeron televisores, proyectores, cañones, grabadoras, mesas plegables y hasta material didáctico de los alumnos que recién regresaron a clases presenciales

Señalaron que pidieron el apoyo de la policía para que instale un módulo preventivo y vigile de forma permanente el plantel educativo, así como la primaria “Adolfo López Mateos”, la cual sufrió un atraco, también el pasado fin de semana, pero el ayuntamiento les negó la solicitud, porque dice que no se puede.

El kínder nunca ha recibido algún tipo de apoyo de parte del municipio, a pesar de que pidieron, por escrito, la reparación de una barda perimetral, la construcción de un salón de clases y un domo que proteja a los niños cuando realizan actividades al aire libre, abundaron.

"Su argumento es que no hay dinero, y no hay programas. Sólo vemos cómo a las demás escuelas les están poniendo sus techos y no sabemos por qué a esta no", concluyó.

Con información de Mayra Figueiras | El Sol de Orizaba