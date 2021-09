Estas son las señales de alerta de novios violentos

Veracruz, Ver.- Aunque las redes sociales, series de televisión y la música de reguetón fomentan la violencia tratando de normalizarla, al menos la agresión física de un hombre a una mujer se puede prevenir desde la etapa del noviazgo para evitarse una vida de golpes e incluso la muerte de la pareja, explica la psicóloga clínica Gabriela Jaime Magallanes.

Dice que las mujeres que permiten la violencia, generalmente es debido a factores como que vivieron la violencia en su infancia, son vulnerables y tienen cierta dependencia.

Local Karla, joven golpeada a martillazos, lucha por su vida

“Es importante que se den cuenta, pero es la parte difícil porque generalmente este tipo de chicas que permiten la violencia, una de dos; vivieron violencia en su casa y cuando caen con un maltratador, el maltrato es un patrón repetido de conducta que para ellas es aceptable porque es normal, lo vivieron en su infancia”, asegura

Por ello cuando caen en manos de un maltratador aceptan la violencia porque es algo normal para ellas y empiezan a justificar esa actitud con frases como “el no es mala persona, solo que tuvo mal día”, “el no es enojón o violento, pero no sabe controlar su impulsividad”.

Hace hincapié en que las señales de alerta en el noviazgo se dan cuando un hombre manosea a su pareja, le pone apodos, se burla, revisa sus cosas personales, las destruye, las pierde o roba y la obliga a mentir y hacer cosas que no quiere.

Mucho más si te empuja o te grita, o te golpea y te dice que no lo volverá a hacer, el hombre que te ataca una vez y no lleva un proceso terapéutico te toca dos

La psicoterapeuta opina que actualmente las redes sociales, algunas series de televisión y la propia música en especial el reguetón que tiene una carga de violencia y agresión muy fuerte, normalizan la violencia del hombre hacía la mujer o incluso hacía la sociedad en general.

“Nos damos cuenta de que en los programas, series o videos están gritándose o violentándose de alguna manera que es haciendo bromas pesadas, o burlándose de alguien, poniendo apodos, tienen mucho contenido sexual”, dice.

Gossip El youtuber Rix es sentenciado; así celebró Nath Campos

La especialista indica que la relación de novios tiene tres etapas que empiezan con el enamoramiento donde todo es bonito; la etapa de la simetría que dura un promedio de un año y donde se dan situaciones de celo, competir, compartir y compenetrarse sin generar dependencia y finalmente se llega a la relación amorosa.

Te puede interesar: Lo acusan de matar a golpes a su mamá; está preso

No obstante, destaca que ante todo está el respeto y la admiración para generar un vínculo bilateral, de fraternidad, de comunicación, honestidad que son las bases de una relación saludable.

La también sexóloga, menciona que durante esta etapa de pandemia se ha incrementado la asistencia tanto de mujeres como de hombres que requieren terapia de pareja debido a los muchos conflictos que se originaron por el estado de confinamiento donde varios reconocieron que habían tratado de buscar otras relaciones.

Psicóloga Gabriela Magallanes / Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

La especialista comenta que incluso los hombres también son violentados con señalamientos de sus novias como “tu no vales”, “eres poco hombre”, “no eres la persona que yo pensaba” entre otros.

Te puede interesar: Más feminicidios; "no funciona la política de genéro"

“Yo estoy teniendo incremento en lo que son las terapias de pareja, tanto hombres como mujeres y no solo terapias de pareja heterosexuales sino también en homosexuales y hombres donde el hombre lo habla, pero por cuestiones patriarcales está mal porque se tiene que aguantar”, señala.

Madre de joven atacada a martillazos recupero la tranquilidad al ver a su hija despertar del coma

Al entrar al cuarto y escuchar la voz de Karla diciendo mamá, Corey Pulido Granda también regresó a la vida porque estuvo a punto de enloquecer con la incertidumbre de que su hija no saliera del coma que la mantuvo ausente de la realidad por más de 15 días.

Sin avisar a nadie, Corey se introdujo como pudo a la habitación de su hija para ver con sus propios ojos que la joven había despertado del coma; justo ese día tenía reunión con gente de la Fiscalía, pero eso lo dejó para luego porque lo primordial era ver a su pequeña.

“Ella ya había abierto sus ojos y no me avisaron hasta que la pasaron a piso y ahí me ves, yo me metí, no me importó la Fiscalía y les dije discúlpenme, pero tengo que ver a mi hija, en cuanto tenga tiempo retomamos todo (..) Sus primeros movimientos fue el cuerpo, como cuando le da una electricidad, abrió los ojos, la desintubaron, cuando entré me miró, me dijo mamá y me apretó la mano, su primera palabra volvió a ser la misma de cuando era niña: mamá. Ella se siente mejor, ya salió del peligro, tiene todos los movimientos, habla y reconoce a su familia, hay bloqueos, pero su cerebro va evolucionando, pero ya va mejor, si no hubiera salido bien yo creo que me volvería loca”, dijo.

Desde el pasado 31 de agosto la angustia la hizo su presa al enterarse que su hija había sido víctima de agresión por una persona que en el pasado ya la había mandado al hospital por lesiones en la cabeza.

Local Políticas de género no funcionan; siguen asesinatos

Su viaje de Cosamaloapan y Veracruz se hizo eterno y los días siguientes fueron una muerte lenta pues todos los pronósticos médicos conducían a que su hija tenía un edema cerebral con pocas probabilidades de salir adelante.

Sin embargo, su fe en Dios y las muestras de apoyo y solidaridad de familiares, amigos y conocidos que se unieron en oración con Karla, la mantuvieron de pie, esperando que su hija regresara del coma y continuará con sus planes.

De pequeña Karla había soñado con ser maestra, pero en la adolescencia cambió sus planes y se recibió como licenciada en comercio internacional, recibiendo honores por su desempeño académico y se tituló en muy poco tiempo.

Desde que abrió los ojos, no se ha hablado de lo que pasó incluso se ha pedido a las autoridades esperar un tiempo para hablar con ella, de todos modos, no han hecho nada y el presunto responsable sigue prófugo evadiendo la ley.

La familia pide justicia por el hecho, pero ahora es más importante la recuperación de la joven de 27 años.

Local Karla, víctima de agresión continúa grave y el responsable está prófugo

Aún no hay fecha para un alta porque faltan otros estudios, pero la angustiada mujer espera que pronto puedan regresar a Cosamaloapan en donde los espera su familia para brindarle todo el apoyo y amor que Karla necesita en este momento.

Esta es la segunda vez que Karla se repone de un evento de violencia, pero su madre está segura de que saldrá adelante pues desde pequeña, aunque tímida ha demostrado que tiene las agallas para superar la adversidad y seguir su camino para alcanzar sus metas.

Te puede interesar: Karla Guadalupe sigue grave, el viernes fue intervenida quirúrgicamente

Cabe destacar que Karla Guadalupe fue agredida por su expareja el pasado 31 de agosto y aunque permaneció en coma, el 14 de septiembre despertó y continúa internada en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz esperando poder retomar su vida con una recuperación que podría durar tres años, según los pronósticos médicos.