Este año México rompió récord en importación de maíz: UPROM

Veracruz, Ver.- El presidente de la Unión Agrícola de Maíz, José Ángel Contreras Carrera, aseveró que el 2019 será uno de los peores años para el sector, debido a la insuficiencia para el abasto nacional.

Señaló que en general este año se romperá el récord en importación de todos los graneles agrícolas, sin embargo, en el caso del maíz el panorama es más grave, considerando que es el alimento básico en la dieta de la población y que se trata de un producto originario de este país.

El panorama no es halagüeño, porque este año vamos a romper todos los récord de importación de granos, en el maíz vamos a romper récord tristemente, somos el país que más maíz importa en el mundo, siendo el maíz original de nuestro país y eso no va cambiar hasta en tanto no se cambien las políticas públicas

En ese se sentido, indicó que se calcula que al cierre del mes de diciembre se alcancen las 17 millones de toneladas de importación de maíz.

Lo anterior, además, implica el desplazamiento de producto nacional, ya que significa que es 40 por ciento del consumo nacional.

Aunado a lo anterior, indicó que se tendrá una merma de 30 por ciento de la cosecha esperada, unas 300 mil toneladas menos, solo en el estado e Veracruz.

Local Soberanía alimentaria, difícil de alcanzar; se consume 80% del extranjero: UNTA

Lo anterior debido a afectaciones al sector como la intensa sequía, así como la falta de apoyo de autoridades en políticas dirigidas al campo.

“La sequía la tuvimos en los dos principales ciclos agrícolas, sin embargo, hay una paradoja, y es que Veracruz concentra una tercera parte de los escurrimientos hídricos del país.”, indicó el entrevistado.