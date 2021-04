Este basurero debería estar cerrado...pero no hay otro

CÓRDOBA, Ver. - Pobladores llaman a las autoridades de salud y medio ambiente sobre el basurero de Cuitláhuac ya que desde hace tiempo se tiene un procedimiento de clausura, situación a la que o no se ha dado seguimiento o no se informa a la población, expresó Rosalinda Huerta, representante de Acción Colectiva Cambio Climático.

El basurero de Cuitláhuac es un espacio en el que diversos municipios llegan a depositar sus desechos, sin embargo, en días pasados, por las altas temperaturas registró un incendio, generando nubes grises que contaminan.

Fue la noche del 13 de abril aproximadamente a las 11:20 de la noche cuando el basurero empezó a prenderse alertando a las diversas corporaciones de bomberos. Al lugar llevaron maquinarias pesadas como retroexcavadoras para hacer brecha contra el fuego y así evitar que este se extendiera a todo el lugar.

Local Grupo MAS, responsable de la contaminación del sistema lagunar en Veracruz: PMA

Ante este siniestro, Rosalinda Huerta lanzó una alerta a las autoridades de Salud, así como a las del Medio Ambiente, pues es importante saber qué ha ocurrido con el procedimiento de clausura del lugar, acto que tiene años pudiéndose ya que representa un riesgo para los habitantes del municipio.

"Lo más grave es que estoy es un atentado contra la salud pública pues como en la mayoría de los basureros no hay un control del tipo de desechos que se arrojan y va a dar cualquier sustancia tóxica que al quemarse se mezclan creando malos olores que afectan el sistema respiratorio", dijo.

Señaló, que como representante de Acción Colectiva Cambio Climático no existe el seguimiento puntual de la normatividad de manejo de los desechos pues pese a que no le consta puede darse también el espacio para ahí arrojar los desechos como cubrebocas o guantes que en temporada de pandemia Covid-19 es peligroso pues no se sabe si quien porta puede ser un posible sospechoso.

Recordó que hace 2 años se suscitó un siniestro similar en el tiradero de Cuitláhuac que duró días y eso permitió abrir los ojos ante lo que esta ocurriendo en el sitio.

La entrevistada dijo que comento el caso del tiradero del municipio con un experto en manejo de desechos sólidos el biólogo, Fabricio Capistran, quien informó el sitio no es un relleno sanitario, sino un tiradero a cielo abierto, "Los incendios son muy raros en rellenos sanitarios, ya que la técnica lo enseña a uno a prever y controlar conatos, son muy comunes en basureros, por la falta de compactación y cobertura, no existir una franja de amortiguamiento perimetral, no contar con personal capacitado y no tener equipos de bombeo para controlar incendios, sin embargo, estos generan gran cantidad de gases, que dependiendo de los vientos, pueden causar gran impacto si los humos van hacia localidades".

Rosalinda Huerta dijo hacen falta cadenas de protección hacia lo que hay se tiene, pero al existir desinformación todo se revuelve, se complica el aprovechamiento de los desechos y lo grave es que pueden existir algunos químicos.

Foto: Cortesía | Bomberos Rescatistas voluntarios de Amatlán

Este evento causa problemas a la tierra, al campo y los cultivos pues los lixiviados o líquidos que salen luego de un riego son los que se emplean para dar alimento a los sembradíos que en un futuro se van a nuestras mesas y a la boca cuando lo consumimos.

"Son sustancias tóxicas, es el jugo de un tiradero a cielo abierto se emplea como abono en muchas plantaciones, es una cadena de toxicidad compleja y todo deriva de nuestro hábito por hacer las cosas fáciles, habíamos avanzado con la reducción del uso de plásticos pero esto es muy triste, la pandemia vino a desplazar cosas importantes en tema de salud".