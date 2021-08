Este día se darán a conocer los resultados previos de la Consulta Popular 2021

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Josué Cervantes Martínez, dio a conocer que este domingo alrededor de las 21:30 horas se podrá conocer de forma preliminar la tendencia de la ciudadanía respecto a la Consulta Popular 2021.

Recordó que en esta ocasión no hay Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sino que conforme lleguen los paquetes al INE se realizarán los cómputos que serán los definitivos.

Explicó que lo que sí se tendrá un ejercicio de conteo rápido que se instrumentó a nivel nacional, por lo que alrededor de las 21:30 horas se darán a conocer las tendencias que se tuvieron en el país.

“Se conocerán los porcentajes de las personas que participaron en el país, la tendencia al sí y al no, conforme al conteo rápido hoy sabremos cómo se pronunció la ciudadanía y seguiremos haciendo los cómputos, que continuarán el día de mañana, de acuerdo a la lejanía de las Mesas con las Juntas Distritales, pero el día de mañana tendremos los resultados definitivos”, dijo.

El Vocal Ejecutivo no descartó la posibilidad de que exista algún medio de impugnación de los resultados, por lo que el Tribunal podría analizarlos y emitir una respuesta igual a la del INE o modificarla.

En torno a las inconformidades de algunos ciudadanos que señalaron que no pudieron localizar una Mesa Receptora, puntualizó que en la entidad se instalaron en los 212 municipios de Veracruz; sin embargo, dado que el presupuesto fue menor al otorgado para el proceso electoral del pasado 6 de junio no fue posible cubrir todas las localidades.

“La lista nominal está cubierta al cien por ciento, en esta ocasión por una cuestión presupuestal no fue posible cubrir todas las localidades en las que el 6 de junio se instaló una Mesa, pero se procuró que no estuvieran tan alejadas de la población, para este ejercicio no se aprobaron Mesas especiales ni extraordinarias”, expuso.

Ante ello, pidió a la ciudadanía ubicar la Mesa en la cual le corresponde participar en este ejercicio democrático.

Para ello, se cuenta con la página www.ubicatumesa.ine.mx, en el INETEL 800 433 2000 o enviando un WhatsApp al 555 809 7300, donde los ciudadanos podrán consultar la ubicación de su Mesa Receptora.