Este hotel cerró por crisis…y fue saqueado

Veracruz, Ver.- Un céntrico hotel de la ciudad de Veracruz, que cerró sus puertas de manera definitiva por la crisis de la pandemia del Covid-19, fue saqueado por delincuentes desconocidos, reportó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro.

El entrevistado aseguró que este hotel, ubicado en la avenida Díaz Mirón de esta ciudad, no forma parte de la Asociación de Hoteles y Moteles, sin embargo, el hecho resulta preocupante para el sector, porque existen otros inmuebles que han cerrado de manera temporal y prácticamente están vulnerables a ser desvalijados.

Dijo saber que la administración del hotel ya no pudo reabrir, y cerró de manera permanente, situación que fue aprovechada por los delincuentes que se introdujeron y robaron desde cableado eléctrico, puertas, ventanas, y todo lo que pudiera servirles de valor.

“Nos han platicado de un hotel que cerró ya hace algún tiempo, este hotel no pertenece a la asociación de hoteles, el cual si está teniendo estos problemas que al estar desocupado tuvieron un problema porque lo rentaron, las cuestiones legales no me competen, pero está en una situación medio fuerte, se metieron al estar desocupado, se robaron puertas, cables y el inmobiliario, todo lo que se pudieron llevar, se lo llevaron, está actualmente desmantelado”, comentó.

Por cuanto hace a los socios de esta agrupación que cerraron sus puertas en los meses de mayo y junio del 2020, y que fueron entre 18 y 20, no se reportó ningún saqueo, debido a que mantuvieron los inmuebles con seguridad, por parte de los mismos trabajadores, que realizaron mantenimiento y limpieza de los mismos.

Caramés Chaparro, reportó que al momento dos hoteles que integran la Asociación de Hoteles y Moteles, se mantienen cerrados temporalmente, en la conurbación Veracruz-Boca del Río y hasta el momento no han presentado problemas de desmantelamiento.

Dijo saber que hay otros tres hoteles que se mantienen cerrados, sin embargo, no tiene más detalles al respecto, ya que no pertenecen a la asociación a su cargo.