Este lunes inicia vacunación anticovid para jóvenes de 18 a 29 años en Veracruz Puerto

Veracruz, Ver.- Este lunes 30 de agosto comenzará la jornada de vacunación contra el Covid-19, para jóvenes de 18 a 29 años de edad, y se dispondrá de 114 mil dosis de la farmacéutica Pfizer, informó el delegado federal de los Programas federales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En total serán cinco los módulos que se instalaran para este segmento poblacional: Ágora y Campo Deportivo Amapolas, Estadio Luis Pirata Fuente, Instituto Tecnológico Nacional de Veracruz, CECATI 42 y el casino naval de Veracruz.

Suficientes vacunas para jóvenes mayores de 18 años: Ramos Alor / Foto: Eduardo Murillo | Diario de Xalapa

Explicó que este lunes corresponderá la vacunación a los jóvenes cuyo primer apellido inicie de la letra A a la E; el martes de la F a la J; miércoles de la K a la Ñ; jueves de la O a la S, y el viernes de la T a la Z.

Mientras que el sábado y domingo la vacuna se estará aplicando a todos los rezagados de los grupos generacionales anteriores.

Ladrón de Guevara, exhortó a los maestros que fueron vacunados con la dosis única de Cansino a no intentar engañar ni buscar una dosis de Pfizer.

Se contará con filtros estrictos para evitar que algún ciudadano quiera volver a ser vacunado como ocurrió en la ciudad de Xalapa.

“Vimos que varios que se vacunaron del sector educativo con la cansino quisieron entrar por una Pfizer y no se puede, no tiene sentido ni caso, en primera porque su certificado para el que piensa que le va a dar pase para EU pues sale con la cansino no sale con la Pfizer, segundo los vamos a detectar porque estamos teniendo mecanismos para impedir que esto ocurra, pero si alguien se colara, pues no va a tener segunda dosis porque no le daríamos la segunda dosis”, advirtió en rueda de prensa.

En esta jornada se van a poder vacunar los jóvenes que estén por cumplir 18 años en el mes de septiembre, después de ese mes se buscará otro mecanismo, el cual será anunciado con oportunidad.

El funcionario federal también informó que este fin de semana estarían siendo vacunados 155 mil personas de pueblos originarios con la CanSino, mientras que las segundas dosis estarían siendo inyectadas a partir del 30 de agosto en Castillo de Teayo, Alamo Temapache, Acayucan; en tanto que San Rafael, Vega de la Torre, Gutiérrez Zamora y Coatepec el primero de septiembre, y Cazones de Herrera el 2 de septiembre, todo en segundas dosis.

Por último, indicó que en Veracruz puerto seguirán dando prioridad a mujeres embarazadas mayores de 18 años y con 12 semanas de gestación.