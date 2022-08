Esteban Ramírez y Elizabeth Cervantes llegan con respaldo unánime: Gómez Cazarín

Con la elección del nuevo Comité Ejecutivo Estatal de Morena y en apego a los estatutos del partido, para el 2024 solo los verdaderos militantes habremos de elegir a nuestros candidatos, no habrá injerencia de ninguna índole, afirma el diputado local Juan Javier Gómez Cazarín.

El Coordinador del Grupo Legislativo de Morena y Presidente de la Junta de Coordinación Política precisa que con la unidad mostrada en la Asamblea Estatal, "se le cierra el paso a arribistas y oportunistas, que sin arraigo, identidad, convicción, trayectoria ni trabajo a favor del partido, pretenden desplazar a quienes han construido este gran movimiento en Veracruz".

Te puede interesar: Sin sorpresas, Ramírez Zepeta se queda oficialmente como dirigente estatal

En el 2024 se deberá elegir a quien le dará continuidad a la transformación de Veracruz que lleva a cabo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, así como a las y los candidatos a diputados locales y federales, así como al Senado, derecho que solo recaerá en la base y el Comité Ejecutivo Estatal, dice.

Local

También celebra la conformación del Comité Ejecutivo es plural y representativa de las tres regiones políticas del estado, por lo que toda la militancia puede sentirse incluida en este órgano partidista.

Gómez Cazarín puntualiza que en este ejercicio interno en el cual participaron a 200 delegados de los 20 distritos federales de Veracruz, la militancia tiene dos cosas que festejar:

"La primera es que tanto Esteban Ramírez Zepeta como Elizabeth Cervantes de la Cruz, llegan con el respaldo unánime, y que ambos, se identifican por completo con el trabajo del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez", expresa.

La segunda, agrega, tiene que ver con los estatutos porque ahora, nadie que no sea militante o forme parte del Comité Ejecutivo Estatal, incidirá en la elección de candidatos, ni siquiera Mario Delgado, presidente nacional de Morena.

"El padrinaje" de antaño no servirá de nada en Veracruz de cara al 2024; los arribistas y chapulines no tienen cabida ni derecho a desplazar a los verdaderos militantes y a los líderes naturales que han construido a Morena en la entidad. Quien no sea identificado por su trayectoria y trabajo en Morena no tendrá posibilidades de figurar, así de simple", reitera.