Estibadores y jornaleros del Puerto recuperan antiguas instalaciones de su sindicato

Veracruz, Ver.- Miembros del sindicato de la Unión de estibadores y jornaleros del Puerto de Veracruz, tomaron el edificio que albergaba sus oficinas hasta antes de la requisa de 1991.

El inmueble se encuentra ubicado en la avenida 16 de Septiembre esquina con Víctimas del 25 de Junio en la ciudad de Veracruz.

Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Hay que recordar que en ese edificio operó por varios años las oficinas el SAT, el cual argumentan que les pertenece, y que les fue quitado.

Según, Saúl Muñoz Álvarez, representante de la Unión de Estibadores, dijo que no se trata de una acción ilegal, ya que las escrituras establecen que el inmueble jamás podrá enajenarse y el documento establece que les pertenece a perpetuidad.

“Ese edificio fue dado por el gobierno y en el contrato dice que no puede comercializarse, no puede haber nada que sea el uso de los estibadores, sin embargo, el gobierno de Salinas de Gortari lo acaparó, hizo esto, entonces no es que esto sea ilegal, es que jamás debieron habérnoslo quitado, esto no es ilegal, esto es justo, las escrituras lo dicen”, aseveró.

El entrevistado manifestó que las denuncias por indemnización y por las violaciones que cometió el gobierno de Carlos Salinas de Gortari ya fueron interpuestas, sin embargo no presentan avance alguno.

Recordó que fueron mil 200 familias afectadas por los 3 sindicatos portuarios; el de Estibadores, Maniobristas y Checadores.

Muñoz Álvarez lamentó las condiciones en que encontraron el inmueble, pues está totalmente destruido, vandalizado y saqueado, pues aseguró que contaba con butacas, pantallas y otros objetos que fueron saqueados en el transcurso del tiempo en que estuvo abandonado.

Adelantó que el edificio lo van a reparar para convertirlo en centro de reuniones de los integrantes de la Unión de Estibadores y Jornaleros.