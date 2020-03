Esto es lo que más se está vendiendo en la Central de Abastos de Xalapa, por el coronavirus

Xalapa, Ver.- Aunque la afluencia de personas sí presentó un incremento considerable del lunes a la fecha, en la Central de Abasto de Xalapa no hay medidas preventivas ante la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19). De acuerdo con los comerciantes y proveedores de este espacio, hasta el momento ninguna autoridad les ha informado de alguna acción específica para hacerle frente al virus que ya registra contagios en la entidad.

“Aquí nadie nos ha dicho nada, ni de medidas preventivas ni de desinfección ni nada. Tampoco nos han avisado que se vaya a cerrar o algo así”, aseguró un comerciante de frutas y verduras.

Indicó que lo que conocen de las medidas preventivas es porque se han enterado por redes sociales o medios de comunicación y es el uso de cubrebocas para aquellos que presenten alguna enfermedad respiratoria y la aplicación de gel antibacterial. Sin embargo, reconocen que no han podido aplicar estas acciones debido al desabasto general de estos productos. “Nosotros ya fuimos a buscar y hasta el momento no encontramos nada, ni los geles ni los cubrebocas. No sabemos si el gobierno tiene o si nos van a ayudar a pedirlos en mayoreo o qué”, refirió el comerciante.

En los pasillos de la Central de Abasto más importante de la región los ciudadanos realizan sus compras sin ningún tipo de previsión. Sólo unas cuantas personas portan cubrebocas y la mayoría camina entre los negocios sin aplicar las medidas de “sana distancia”, que implica no estar a menos de un metro de los demás.

Lucila Sánchez, gerente de El Bodegón de Semillas en la sucursal de la Central de Abasto, informó que este lugar sí se registró un incremento en la venta de papel higiénico, detergente, cloro, jabones para manos, así como algunos productos de la canasta básica, sin embargo, no han sido compras de pánico. Precisó que hasta el momento la demanda no ha causado desabasto de ninguno de estos productos y se trata de los clientes normales comprando “un poquito más”.

“Aquí vienen por lo general las personas que tienen negocios o tienditas en otros lados, así que las ventas casi siempre son de mayoreo. Lo que vemos es que sí están comprando un poquito más, pero no de manera exagerada como se ha visto en otros lugares”, indicó.

Negó que la contingencia sanitaria haya provocado el encarecimiento o escasez de algún producto.

Pérdidas por aislamiento

Para los comerciantes de frutas, verduras y productos perecederos de la Central de Abasto de Xalapa la verdadera preocupación no es el coronavirus, sino la parálisis comercial que podría ocasionar la contingencia. Y es que ante un escenario de encierro o aislamiento, las ventas podrían caer de manera estrepitosa, provocando que mucha de la mercancía que ya tienen se eche a perder.

En el local de Cítricos Rivera los encargados aseguran que en este lugar todos los comerciantes “viven al día”, por lo que la falta de clientes sí impactaría de manera grave en los ingresos que tienen para ellos y sus familias. Aun peor, aseguran, sería la posibilidad de que este lugar sea cerrado de manera precautoria, ya que la mercancía que tienen podría considerarse como pérdida total.

“Para nosotros, por ejemplo, la naranja y la toronja aguantan de 5 a 6 días, igual el limón que quizá llegue a los 7 días, si no hay calor. Pero hay casos más graves como el del tomate por ejemplo, que en dos o tres días se te echa a perder toda la producción”, precisó uno de los trabajadores de este negocio.