Estos días son de terror para los perros; ve por qué

Córdoba, Ver. - Hasta 80 por ciento llegan a aumentar los reportes por desaparición, heridas y accidentes de perros, causados por la explosión de pirotecnia, el 31 de diciembre. Es un "día de terror" no sólo para los canes inclusive también para personas.

Salvador Huante De la Madrid, médico veterinario y presidente de la Asociación Civil de OPRA, dijo que la explosión de fuegos pirotécnicos afecta los nervios de los perros y la sensibilidad de sus oídos lo que hace que se pongan nerviosos, que entren en estrés e inclusive les den ataques de pánico que los pueden llegar a matar.

Como presidente de una asociación civil que apoya a los canes, explicó que los los reportes de perros perdidos aumentan 80 por ciento a partir del 12 de diciembre que inician las peregrinaciones y aunque este año a causa del Covid-19, no hubo este tipo de eventos religiosos, si se registraron extravíos de perros de diversas razas.

Local Rescatan a perros...pero también a aves e iguanas

Asimismo los accidentes llegan a ocurrir, pues perros que están amarrados, encerrados o en azoteas llegan a sufrir heridas por la desesperación que el ruido de los cohetes les causa y los altera.

"Las personas ya saben que esta temporada estas cosas pasan y lo mejor es que se prevengan y la mejor forma es acudir con el veterinario para que les dé unos consejos y es importante ponerles placas con nombre y datos generales del dueño", acotó.

Huante De la Madrid, dijo que una recomendación es sedar a los perros y para esto deben de acudir a un veterinario para recomendar el medicamento y dosis adecuado para cada raza, pues el automedicar a los animales también es contraproducente.

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

"Yo lo hago con los perros del albergue, soy veterinario y se que perro se llega a alterar y cuál medicamento y dosis darles, se relajan y se duermen y al otro día como si nada".

¿Qué puedes hacer si tienes perros para evitar se alteren?, si están en la azoteas se deben bajar, pues el presidente de OPRA a llegado a ver casos de perros que se lastiman o mueren a causa de la desesperación, "he visto perros incrustados en rejas que se llegan a avientan, esa no es forma de tener perros y si es la idea de la gente, que no lo haga".

Foto: Guadalupe Castillo | El Sol de Córdoba

Los que están amarrados, lo mejor es meterlos a casa y tenerlos en una habitación donde puedan estar observados por sus dueños y una opción es ponerles música relajante.

Dijo que existe un tipo de "amarre" llamado venda cruzada que funciona y es práctico dependiendo de la raza de los perros, esta técnica puede ser probada y en sitios web se puede ver paso a paso como realizarlo.

Dijo que es lamentable que las autoridades no tomen en cuenta las consecuencias de la pirotecnia, pues aunque son tradiciones son peligrosas, pues generan accidentes y alteran a los animales, también afectan a las personas con epilepsia, adultos mayores y niños con autismo.

Foto: Cortesía | @Jhonatan Ramos

El presidente de OPRA, dijo que en otros lados existen multas de inclusive hasta los 2 mil 600 pesos a quien use la pirotecnia, como es en la ciudad México, "En Xalapa hicieron redadas contra la venta de pirotecnia, acá hacen falta se refuercen, estamos muy mal en este tipo de educación".

Cabe hacer mención que a Huante de la Madrid, le reportan hasta 70 casos de extravíos diarios desde que inician las peregrinaciones, sin embargo, no tiene la autoridad, pero espera que algún día las AC puedan lograr un cambio en el sistema no solo a favor de los animales.

Recordó que lo más importante es realizar las denuncias al 911 cuando el uso de la pirotecnia es excesivo.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

A la redacción del Sol de Córdoba, se ha reportado la desaparición de dos perros, uno de ellos Kayser, un Husky sigue extraviado, mientras que Chitara ha regresado a su casa, pero estos extravíos son a consecuencia de la pirotecnia, pues ambos canes sufrieron consecuencias de esta peligrosa tradición.