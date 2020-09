Estos municipios de la zona norte de Veracruz deben atender indicaciones sanitarias

Xalapa, Ver.- El secretario de Salud del estado de Veracruz, Roberto Ramos Alor, llamó a la población del municipio de Poza Rica a no desatender las indicaciones sanitarias que permiten hacerle frente al Covid-19, pues mencionó que en el transporte público no se utiliza el cubreboca, no hay distanciamiento social y la ventilación en las unidades es nula.

Además de las empresas de servicio urbano del norte de la entidad, exhortó de manera general a cumplir con la desinfección de las unidades, para que los vehículos de alquiler y autobuses no sean foco de propagación del coronavirus.

Local Xalapa, segundo lugar en casos de covid-19 a nivel estatal

Y es que de acuerdo con el informe técnico del 1 de septiembre, aún hay demarcaciones con una curva epidémica en ascenso, tal es el caso del Puerto de Veracruz, Poza Rica y Xalapa, por mencionar solo algunos.

En cuanto a la propagación del virus, la epidemióloga Dulce María Espejo informó que la enfermedad ya está presente en 202 municipios.

Están confirmadas 819 personas con síntomas de Covid-19 en los últimos catorce días, lo cual representa el número de contagiados que potencialmente contribuyen a la transmisión del virus, que actualmente acumula 28 mil 581 en la entidad.

El más reciente informe técnico de la Secretaría de Salud estatal documenta que en las últimas 24 horas fueron registrados 315 nuevos casos. Además, la enfermedad ha cobrado la vida de 3 mil 780 personas. Hay también 2 mil 483 casos sospechosos.

En cuanto a los lugares con más casos positivos, por regiones, los municipios que presentan más actividad son: Veracruz puerto, con 6 mil 511 casos; Xalapa, con mil 796; Córdoba, con mil 653; Orizaba, con mil 586; Boca del Río, con 713; Fortín, con 495; Río Blanco, con 434; La Antigua, con 399; Ixtaczoquitlán, con 365; Nogales, con 307; Medellín, con 288; Alvarado, con 226; Mariano Escobedo, con 202; Perote, con 193; Camerino Z. Mendoza, con 192; Coatepec, con 188; Úrsulo Galván, con 170, y Emiliano Zapata, 137.

Roberto Ramos Alor / Foto: Cortesía | Gobierno del Estado

En la zona sur están confirmados mil 783 casos en Coatzacoalcos; 819 en Minatitlán; 708 en Cosamaloapan; 341 en San Andrés Tuxtla; 337 en Cosoleacaque; 295 en Tierra Blanca; 187 en Las Choapas; 184 en Tres Valles; 168 en Nanchital; 147 en Acayucan, y 146 en Agua Dulce.

En la zona norte del estado: Poza Rica tiene mil 366 casos; Tuxpan, 721; Martínez de la Torre, 424; Pánuco, 378; Papantla, 331; Coatzintla, 190; Tihuatlán, 164, y Álamo Temapache, 92.