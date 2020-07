Estrés durante gestación afecta crecimiento de bebés, alertan

El nivel de estrés que una madre experimenta durante el embarazo sí es factor para la restricción del crecimiento de los bebés, aseguró Raigam Jafet Martínez Portilla, investigador del Barcelona Centre for Maternal-Fetal and Neonatal Medicine, no obstante, con esta medición por sí sola no es posible atribuir un bajo peso al nacer.

Durante la charla denominada “Estrés materno y restricción del crecimiento intrauterino”, dio a conocer que muchas otras causas que pueden ocasionar que un bebé nazca con percentil bajo de peso se encuentran el que la mamá sea nulípara —que no tenga partos anteriores—, una edad mayor a los 35 años y que sea fumadora.

“La adición del estrés a un modelo de características maternas no mejoran el desempeño per se del modelo de las características (…) Entonces necesitamos hacer muchos más estudios sobre cómo funciona el desarrollo de los bebés que están sometidos a un nivel muy alto de estrés”, dijo y destacó que la importancia de determinar las causas que ocasionan un bajo peso de los bebés es fundamental, ya que se calcula que al menos el 50% de las muertes dentro del útero se debe a un bajo desarrollo o peso durante su crecimiento. “Si nosotros buscamos estrategias que nos permitan abatir o por lo menos estar más pendientes y reducir la cantidad de bebés pequeños, reducimos la mortalidad de manera significativa”.

Expuso que a partir de la semana 20 al feto le comienza a faltar el oxígeno, por lo que deja de crecer para mantenerse vivo.