Estudiantes crean “Corónate: encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el nuevo coronavirus”

Estudiantes del Doctorado en Ciencias Biomédicas y de la Maestría en Ciencias de la Salud del Instituto de Salud Pública (ISP) de la Universidad Veracruzana (UV) participan en la encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre Covid-19, despejando dudas y brindando asesoría a quienes responden el cuestionario.

Hilda Montero Ladrón de Guevara, coordinadora de este ejercicio, opinó que los alumnos que se están especializando en virología decidieron formar parte del equipo de investigación, por lo que consideró que “es un trabajo muy noble el que hacen por su alto compromiso social”.

Óscar Guzmán Martínez, estudiante del posgrado, explicó que cuando realizaban un viaje de prácticas surgió en China el brote de neumonía atípica (más tarde conocida como coronavirus) y “pensamos que era necesario aportar algo proporcionando información real con sustento científico”.

Fue así como con Hilda Montero Ladrón, investigadoras y alumnos del ISP decidieron crear “Corónate: encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre el nuevo coronavirus” y abrir la página de Facebook https://es.surveymonkey.com/r/coronatef2 para difundir a la población información con base científica, además de tener un panorama del grado de conocimientos y medidas de prevención del Covid-19.

Diseñar el cuestionario no fue fácil, porque se requiere resumir la información científica disponible y traducirla en preguntas clave que ayuden a entender cuál es la percepción que tiene la población de la pandemia; esta transición del contexto científico a un contexto del dominio público, de preguntas entendibles, no es fácil

Recordó que las preguntas más recurrentes de los encuestados fueron, entre otras: ¿existe tratamiento para la enfermedad?, ¿el gobierno está tomando las medidas adecuadas?, ¿qué hacer en caso de sospecha de la enfermedad?, ¿cómo proteger a la familia? y ¿qué desinfectante es efectivo.? Guzmán Martínez mencionó que desde pequeño se sintió atraído por la investigación y desde que inició su formación universitaria le nació el gusto por la virología: “Llamaron mi atención los mecanismos de transmisión de los virus, me parece interesante conocer las enfermedades que pueden causar; creo que es algo que requiere de mucha atención e investigación, sobre todo porque disponemos de menos tratamientos para las enfermedades virales, eso me hizo ver que hay un gran campo para la investigación, pues no todo lo que circula en redes sociales es información correcta”.

Cada proyecto, una nueva experiencia

Kathia Liliana Aguilar Guardando, también alumna del doctorado y participante en el diseño y aplicación de la encuesta, opinó que la participación en cada uno de los proyectos en los que los invitan “siempre es una nueva experiencia, porque se hace con la intención de apoyar a la población a través de la investigación. Para mí, formar parte de este proyecto fue una experiencia muy provechosa, ya que desde mi casa tuve la oportunidad de ayudar a resolver ciertas dudas de las personas para que se continúen protegiendo”.

Egresada de la Facultad de Ciencias Químicas, Aguilar Guardado se dice contenta porque en la primera etapa de la encuesta tuvo la oportunidad de atender, vía correo electrónico, a más de 50 personas —de un total de 600— que accedieron a contestar el cuestionario.

Con relación al doctorado que cursa, dijo que decidió hacerlo “porque me atrajo la aplicación del campo de la ciencia hacia un enfoque biomédico, de cómo la medicina a través de campos biológicos puede ser aplicada para el bienestar de la población”.

Para Nancy Martínez Martínez, quien cursa el cuarto semestre de la Maestría en Ciencias de la Salud, formar parte del equipo responsable de la encuesta sobre Covid-19 le retroalimentó en conocimientos, “porque tuvimos que considerar muy bien el planteamiento de las preguntas para hacer llegar el mensaje que pretendíamos transmitir, para ello tuvimos que investigar y dar sustento a las preguntas, eso fue algo bueno tanto para nosotros como para la comunidad”.

Respecto a la experiencia de formar parte de un proyecto de este tipo, la universitaria aseguró que es mucha “porque estoy más enfocada a la ciencia básica y ver la investigación con otro enfoque me gustó mucho, porque me mostró que el conocimiento que tengo es distinto al de la comunidad en general; eso es importante, pues permite conocer qué medidas se pueden y se deben tomar para una mejor información de la población, ésas son estrategias diferentes que me ayudan a complementar mi formación profesional”.

