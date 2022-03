Estudiantes de Enfermería de la UV se manifestaron, piden clases presenciales

Un grupo de estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Veracruzana (UV), bloqueó por algunos minutos la avenida Adolfo Ruiz Cortines en exigencia de clases presenciales.

Los universitarios se manifestaron en las inmediaciones de la Facultad y decidieron bloquear la avenida ante la falta de atención de los directivos.

El reclamo de las clases presenciales, se debe a que se anunció que la UV, regresaría a la modalidad presencial, pero se les informó que únicamente serían virtuales, lo que les limita realizar prácticas que son básicas en su formación profesional.

Destacaron que al ser los responsables de atender a pacientes, en un futuro cercano, requieren realizar o simular la atención, lo cual no se aprende en una computadora.

“Necesitamos meter presión para que nos hagan caso. No podemos practicar o atender a un paciente desde una computadora, es injusto que no tengamos acceso a las aulas de práctica, no podemos seguir practicando con pedazos de carne o peluches”, señalaron.

En ese tenor, denunciaron que su aprendizaje ha estado basado únicamente en videos de youtube.

“Jamás hemos entrado al laboratorio y es penoso que no hemos tenido una práctica, solo nos quedamos con lo que vemos en videos de youtube. No hemos aprendido ni lo básico como suturas, inyecciones, más que viendo videos y utilizando piernas de puerco, pollo y esas cosas, pero con pacientes nunca hemos tenido acercamiento”, denunció la estudiante, Marisol.

Decidieron bloquear la avenida ante la falta de atención de los directivos | Foto: José Luis Hernández | Diario de Xalapa

Por ello, los universitarios bloquearon la avenida Adolfo Ruíz Cortines, en donde gritaron consignas como “presencial es esencial” y “no quiero matar a mi primer paciente”.

Minutos después fueron atendidos por el director de la escuela y se reunieron para dialogar.

Esta no es la primera vez que estudiantes de la UV se manifiestan, pues en días pasados lo hicieron universitarios de Artes, que deben tomar clases en el patio de la Facultad porque no hay personal que realice trabajos de limpieza; también se sumaron jóvenes que se forman como psicólogos, y del área de Humanidades.

La queja es en el sentido que la UV, anunció el retorno a clases presenciales y aquellos que son originarios de otros municipios viajaron a Xalapa, lo que les obligan a erogar gastos de alimentación, hospedaje e internet.

