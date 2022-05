Artes UV marcha en contra de desaparición de foro teatral

Xalapa, Ver.- “Casa del Lago no se toca” y “Miguel Herrera no se tumba” fueron algunas de las consignas que cientos de estudiantes de la Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana expresaron en marcha de la calle Belisario Domínguez hacia Rectoría, donde hasta poco después de las 13 horas continúan.

Representantes y consejeros alumnos de las distintas facultades esperan ser escuchados. Con el apoyo de toda la comunidad, puntualizan que esta vez quieren soluciones no solo discursos.

La marcha pacífica, con demostraciones musicales y dancísticas, es una de las medidas del segundo Frente en Pro de la Defensa de las Artes, que pide que el Centro Cultural Casa del Lago sea administrado por la Unidad de Artes.

También, que el espacio se adecue a las necesidades de las actividades de todas las Facultades de la Unidad y que se destine un presupuesto específico para la administración y para la operación y gestión del recinto.

Recordaron Alfonso Colorado, director de Difusión Cultural UV, ya confirmó la remodelación; sin embargo, el proyecto no se los han presentado.

Los jóvenes apuntan que Casa del Lago es fundamental para las actividades académicas de los programas educativos ofrecidos en cada una de las facultades de la Unidad de Artes.

Enfatizan que el Frente en Pro de la Defensa de las Artes retoma los principios del creado durante los años 80, cuando también pedían espacios que como estudiantes necesitan y merecen para su desarrollo en condiciones dignas.

En caso de no obtener respuesta favorable a su solicitud, aseguran que llevarán a cabo otras acciones en las cuales siempre estará presente el arte.

“El foro será desaparecido para la construcción de otros foros al aire libre. Si bien no podemos estar a favor ni en contra del proyecto porque no lo conocemos, sí estamos en contra de la desaparición de dicho foro”.

Actualmente los alumnos dicen carecer de espacios para poder presentar sus prácticas escénicas, específicamente los de la Facultad de Danza y el Centro de Estudios de Jazz UV.

Al no haber convenios con espacios gubernamentales ni el Instituto Veracruzano de la Cultura, expresan que el Foro Miguel Herrera su único foro universitario. “Si no otorgan, no quiten”, declaran.