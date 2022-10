Continúan protestas de estudiantes UV; formaron cadena humana frente a Mocambo

Boca del Río, Ver.- Con una cadena humana frente al campus Mocambo, alumnos de la Universidad Veracruzana continuaron este jueves con las protestas en apoyo a sus compañeros del área de Humanidades en la capital del estado.

En esta ocasión, se trata de los estudiantes de las licenciaturas en Contaduría, Comunicación, Pedagogía, Odontología, Psicología, así como de la Facultad de Ingeniería.

Los jóvenes rodearon con sus cuerpos las instalaciones ubicadas en la avenida Juan Pablo II para exigir a las autoridades educativas que tomen con seriedad este asunto, pues a pesar de las denuncias publicas que se han hecho, no se han tomado cartas.

¿Qué exponen los estudiantes de la UV?

Los universitarios exponen que el acoso y la violencia es un tema que se ha venido presentando dentro de las instalaciones por lo que piden que haya espacios seguros para todos.

“Se hace en solidaridad, porque el asunto apenas se está viendo internamente en la universidad, sin embargo, no se le ha tomado la atención necesaria, el proceso es tardado y queremos que se preste atención, básicamente porque no solo sucede allá en Xalapa, muchas veces se presentan casos acá que no se toman en cuenta, es para dar visibilidad y demostrar la solidaridad con nuestros compañeros de Xalapa”, externa, Juan estudiante de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación.

Dentro de la movilización se expuso un pliego petitorio donde se solicita que si llegan a presentarse más casos, se tome como tema importante y que se le de seguimiento para una pronta resolución.

Los alumnos aseguran que las movilizaciones continuarán en tanto no haya solución sobre el caso que se expuso por parte de alumnos de Antropología.