Estudiantes de medicina, marginados en su formación: Medicina de UV

La formación médica está marginada de los objetivos principales del sistema de salud veracruzano aseguró Arturo Aguilar Ye, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana campus Minatitlán.

En el marco de la mesa redonda virtual “Educación Médica y Derechos Humanos en las unidades médicas del estado de Veracruz”, el catedrático universitario explicó que los programas de educación médica se encuentran en transición y que las estructuras que los conforman no están alineadas ni adecuadas para la nueva filosofía de enseñanza médica.

Durante su intervención recordó que, en lo anteriores modelos “rígidos” de formación universitaria, la responsabilidad de las universidades con las y los estudiantes de medicina terminaban en las aulas y tras su egreso el interno pasaba a tener una relación con la institución de salud en la que prestaba su servicio. No obstante, aseguró que esta visión ha cambiado y que ahora se incorpora a las instituciones educativa y se le obliga a asumir su responsabilidad en los ciclos de formación que implican el servicio social y el internado.

Local Así puedes ingresar a la UV; estos son los pasos a seguir

“Creo que somos el producto de un sistema de salud armado, remendado, parchado, que tiene defectos en el diseño del sistema y creo que la formación médica está marginada de los objetivos principales de los sistemas, en este caso, del sistema de salud veracruzano”, dijo.

A pesar de estas deficiencias, Aguilar Ye dio a conocer que los egresados de las carreras de medicina en Veracruz tienen mejores rendimientos que casi todos los estados del sur sureste del país con excepción de Yucatán. “Creo que vamos en la dirección correcta, no es perfecto, pero dando estos pasos será mucho mejor”.

Por su parte Samuel Orrico Torres, jefe del departamento de enseñanza profesional y técnica de la Secretaría de Salud de Veracruz, reconoció que ni en infraestructura ni en personal se está cumpliendo cabalmente con el tema de la formación de los nuevos médicos que llegan a las instituciones médicas a completar su proceso de aprendizaje.

Durante si intervención, el especialista dio a conocer que, con el fin de cumplir con la formación educativa de los estudiantes y egresados de las carreras de Medicina, el sistema público nombra a un profesor titular del internado que será quien debe coordinar a los profesores de los diferentes módulos que integran el internado. Sin embargo, dijo, la plantilla de profesores está conformada por profesionales honorarios y que las condiciones de los hospitales poco favorecen a que a estos se les aparte un tiempo para este trabajo.

Arturo Aguilar Ye, director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana / Foto: Cortesía | UV

Además, explicó que la formación de los nuevos médicos corre a cargo de gente “con muy buenas intenciones” que de manera loable acepta ser profesores pero que, en términos generales no tienen la formación docente. “Fueron formados como médicos no como docentes, es decir, no tienen ni el aspecto cognitivo, ni el aspecto psicomotor, ni el aspecto actitudinal que se requiere (…) y que enseñan como ellos aprendieron”, dijo.

Finalmente, Orrico Torres pidió una mayor colaboración a las instituciones educativas que imparten la carrera de Medicina, que hoy, dijo, “no está ocurriendo”.