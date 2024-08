Retos para personas sordas en universidades; muy pocos logran concluir carreras

Las personas sordas enfrentan enormes desafíos como estudiantes, al grado de que no todas logran concluir una carrera profesional, dice Sandra Ortiz Martínez, subdirectora del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA).

Lo anterior también los afecta en sus oportunidades laborales, pues al carecer de una adecuada preparación educativa, suelen ser contratados para puestos inferiores. "Generalmente, se emplean en actividades manuales o de cocina y, por supuesto, con los salarios más bajos", sostiene en entrevista.

Muy pocas de las personas sordas logran ingresar a la universidad y graduarse; en este año, dice, "entraron entre siete y diez a la UV y es algo inusitado, pues antes eran una o dos".

Además, cada vez se encuentran mejores condiciones en escuelas para ayudarlos en su preparación académica.

Sin embargo, reconoce que aún falta mucho, al grado de que la mayoría de las personas sordas comúnmente solo terminan la primaria.

"También se han detectado casos en los que tienen oportunidades de escolarizarse y en la escuela no hay maneras, pues los maestros no saben cómo atenderlos y por eso pasan desafortunadamente en blanco", sostiene.

¿Cómo se generan más oportunidades para las personas sordas dentro de la educación?

Explica que actualmente, el IVEA y la Oficina de Programa de Gobierno del Estado desarrollan una estrategia para formar líderes sordos en la entidad, para que cada uno sea como el maestro de su círculo; a la fecha se cuenta con quince.

También manifiesta que se cuenta con testimonios de personas sordas que dicen pasar mucha soledad, sin posibilidades de interactuar con los demás y eso hace que, aunque pasen por la escuela, no logren el éxito académico.

Sandra Ortiz Martínez, subdirectora del Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA), reconoce que muchas personas sordas comúnmente solo terminan la primaria / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

El IVEA, como una institución que atiende a personas que no saben leer y escribir, generalmente recibe la demanda de parte de la población sorda que no logró concluir la primaria o la secundaria.

Incluso, se cuenta con casos en los que a pesar de que obtuvieron certificados, no lograron desarrollar los aprendizajes básicos.

"Muchas veces las instituciones no tenemos la claridad de que no pueden aprender a leer y a escribir si no conocen una primera lengua, que en este caso es la lengua de señas", precisa.

Investigadores sostuvieron que durante los recorridos realizados por comunidades del estado se descubrió que muchas de las personas sordas no sabían leer ni escribir / Foto: Ricardo Martínez / Diario de Xalapa

En las escuelas se les acercan los libros sin que se tenga la conciencia clara de que en realidad no saben español y de que no van a aprender a leer y escribir.

Las personas sordas "aprenden algunos gestos para poder responder al maestro, pero no es que estén comprendiendo lo que les dicen, entonces, es un reto enorme y por eso estamos trabajando para atenderlo", afirma.

