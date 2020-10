Evitemos pleitos en la selección del nuevo coordinador de Morena: Diputado

Veracruz, Ver.- Ante la posibilidad de suceder a Mario Delgado Carrillo en la coordinación de la fracción parlamentaria de Morena, el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna llamó a sus homólogos a evitar un pleito que pueda fracturar al partido.

En entrevista, el diputado oriundo de Minatitlán comentó que, con el virtual triunfo de Mario Delgado como dirigente nacional de Morena, según los resultados de la última encuesta se tendrá que designar a otro coordinador porque ahora Delgado estará ocupado con los temas electorales.

Local Morenistas en Veracruz piden elegir a dirigente estatal a través de encuesta

En ese sentido dijo que sus compañeros de partido le han expresado el apoyo para suceder a Mario Delgado, pero se deberá garantizar la unidad.

“Varios compañeros me han expresado el apoyo en ese sentido, yo estoy agradecido con esas muestras de apoyo, pero yo creo que aquí tenemos que poner encima y es la unidad, no ir a otro pleito, ya por favor otro pleito no más, tenemos que sacar al nuevo coordinador de manera unida”, aclaró.

RECIBE LAS NOTICIAS MÁS IMPORTANTES, ALERTAS, REPORTAJES E HISTORIAS EN TU CELULAR, → ¡CON UN SOLO CLIC!

Consideró que con el triunfo de Mario Delgado se cierra un capitulo indeseable porque el partido se mantuvo “pasmado” al no poder tomar el control de la dirigencia, pero ahora vendrá una época para refrescar ideas y promover la unidad dentro del mismo.

“El mensaje es la unidad, humildad y unidad porque los adversarios no están adentro de Morena, están afuera y lo que necesitamos es juntarnos, ir de la mano para enfrentar los retos de la elección del 21, ya tuvimos los malos resultados de hace una semana en Hidalgo y Coahuila y es responsabilidad del desorden que había”, insistió.