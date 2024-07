Fernando "N" se defiende tras nueva orden de aprehensión en su contra

El exalcalde de Veracruz, Fernando "N", aseguró que la persecución en su contra continúa, ya que quieren evitar que rinda protesta.

¿Qué dijo el exalcalde Fernando "N" sobre la nueva orden de aprehensión en su contra?

A través de su área de comunicación social, el panista se defendió ante la nueva orden de aprehensión que se emitió en su contra por presunto daño patrimonial de las Cuenta Pública 2021, tras la denuncia que fue presentada por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) ante la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales.

"No quieren que rinda protesta como diputado, les estorbo. Quien ordenó la persecución tiene en su contra decenas de denuncias penales por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos graves", expuso.

En su defensa indicó que quien está actuando en su contra "lo que no tiene, ni tendrá nunca es autoridad moral".

"Quien ejecuta la persecución es un corrupto inútil que le ha hecho un enorme daño a Veracruz, llevando de la mano a una Fiscal que quiere quedar bien para que la ratifiquen, ¡qué vergüenza!", expresó.

Refirió que los órganos de procuración y administración de justicia locales "son una basura, persiguen a quien les ordenan, con o sin razón, con o sin elementos".

Ante ello, argumentó que se defenderá para probar su inocencia ante jueces imparciales y "dejaré en ridículo a quienes hoy me persiguen".

"No voy a permitir que al manchar mi nombre lastimen a mi familia y a mis cercanos. Soy y he sido siempre un hombre de bien. Con valor y dignidad seguiré adelante, con ese valor y dignidad que no tienen los cobardes que han iniciado esta persecución contra mí y contra mi familia", manifestó.

Además, expuso que dará a conocer el contenido de las acusaciones en su contra y las exhibirá frente a los veracruzanos, "nada es para siempre, tampoco el poder, ya nos veremos".

¿Cuándo se giró la nueva orden de aprehensión en contra de Fernando "N"?

Este jueves, 25 de julio, se confirmó la orden de aprehensión emitida contra el panista, la cual fue emitida por la jueza de Control del Juzgado del Proceso y Procedimiento Penal del XVII Distrito Judicial de Veracruz, Ana Xitlalic García Espinosa.

Esta sería la segunda orden de aprehensión contra el panista, quien aparece en la primera posición de la lista a diputaciones plurinominales del PAN, pero a la fecha no se han entregado las constancias para estos cargos.

¿Por qué se giró la primera orden de aprehensión en contra de Fernando "N"?

La primera orden de aprehensión fue emitida por la Fiscalía General del Estado por el presunto delito electoral en agravio de la función pública electoral.

En el caso de esta segunda orden de aprehensión, ésta se relaciona con la Carpeta de Investigación FGE/FIM/F4/036/2024 por presunto daño patrimonial de las Cuentas Públicas del periodo 2018-2021, cuando estuvo al frente de la alcaldía de Veracruz.

El Orfis observó un presunto daño patrimonial por 117 millones 507 mil 043.04 pesos en la revisión de los recursos del año 2021.

Al emitir la solventación de las observaciones, el ayuntamiento comprobó el gasto de comprobar 24 millones 509 mil 173.75 pesos, por lo que quedaron pendientes 92 millones 997 mil 869.29 pesos.

De acuerdo con el informe del órgano fiscalizador, el presunto daño patrimonial detectado en la Cuenta Pública del último año de la administración del panista se deriva de 11 observaciones: cinco de carácter financiero presupuestal y seis de carácter técnico a la obra pública.

Las irregularidades fueron por los servicios de administración de plan privado de pensiones, asesoría jurídica, contable y financiera a cargo de la empresa Laynher Estevia, S.A. de C.V., motivo por el que se presentó la denuncia por daño patrimonial el pasado 8 de abril.

Fernando “N” fue llamado a comparecer ante un juez por presunto delito electoral en agravio de la función pública electoral, por lo que se le citó para presentarse el pasado martes 16 de julio, en un juzgado de la ciudad de Veracruz.

Un día después, ante medios de comunicación, el panista confirmó que fue durante la noche del 16 de julio cuando se giró la orden de aprehensión en su contra, emitida por la jueza de Control, Ihali Patricia Armas Márquez.

Sin embargo, Fernando “N” aseguró que no fue notificado para presentarse a dicha audiencia, de la cual se enteró a través de los medios de comunicación al igual que de la orden de aprehensión en su contra.