Exalcalde de Xoxocotla y alcalde de Tihuatlán no colaboran para esclarecer delitos contra sus hijos: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, consideró como lamentable el actuar del exalcalde de Xoxocotla, Magdaleno Juárez Pérez, y del presidente municipal de Tihuatlán, Leobardo Gómez González, quienes se negaron a contribuir con las autoridades para esclarecer actos delictivos que afectaron a sus familiares directos.

En conferencia de prensa, afirmó que el exalcalde de Xoxocotla no contribuyó con las autoridades ministeriales en el esclarecimiento del asesinato de su hija menor, el cual sucedió la semana pasada.

Indicó que, aunque se tienen indicios sobre el asesinato, no se ha dado la colaboración del padre de la menor, cuyo cuerpo fue encontrado un día después de su último informe de gobierno.

“Esperamos que el exalcalde, que era autoridad en su municipio contribuya a que concluyan más rápido las investigaciones y se dé con los responsables, yo lo exhorto a que ayude a las autoridades, ¿cómo es posible que siendo autoridad no sepa cómo se sigue un proceso y no contribuya?”, dijo.

Ante ello, consideró necesario que el exalcalde colabore con la Fiscalía General del Estado, “nosotros lo que estamos pidiendo es que ahora que ya no es alcalde, creo que tiene más tiempo, auxilia a las autoridades para que realicen las investigaciones, necesitamos dar con el paradero de los presuntos agresores, se tienen avances, pero se necesita colaboración de la familia, específicamente del padre”.

Por otra parte, aseguró que el presidente municipal de Tihuatlán, Leobardo Gómez González, negó que su hijo haya sido secuestrado, tal y como se dio a conocer el día de ayer.

“El reporte de la Fiscalía General del Estado con respecto al presunto secuestro es que el alcalde se desistió, que para el alcalde no existió secuestro, él dice que no”, manifestó.

El Gobernador puntualizó que se dio a conocer que el secuestro había sido en contra del nieto del edil; sin embargo, se trataba de su hijo.

“Si él te está diciendo que no, ¿qué puedes hacer?, sí se implementó el operativo, pero el alcalde dijo que no y que no quiere nada de investigación, lamentable su postura, pero es su hijo, pensamos que existió, no un secuestro porque este se puede considerar si existe una petición de dinero, pero sí pudo existir una privación de la libertad, él no la quiere denunciar, pensamos que sí existió, pero no quiere que se investigue. Lamentable porque es la seguridad de su hijo y de sus ciudadanos”, agregó.