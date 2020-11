Exalumnos de Bachilleres, en riesgo de perder curso universitario, no les han entregado certificado

Veracruz, Ver.- Exalumnos de Bachilleres Mixto de Veracruz demandan la intervención de las autoridades educativas por la retención de sus documentos a más de nueve meses de haber concluido sus estudios.

En voz de Antonio Álvarez Ugalde el grupo de inconformes explicó que aunque ya concluyeron sus estudios y pagaron por su certificado este documento no ha sido entregado a ninguno de los casi 50 egresados del plantel.

Mencionó que en un principio el director de la institución argumentó que el retraso del documento era porque se trataba de una generación irregular y después se atravesó la pandemia.

“Somos alumnos de la UV y de escuelas de pagas que queremos seguir estudiando que llevamos bien la carrera y no se nos está dando el derecho de estudiar, no se nos da respuesta, el director simplemente nos dice que es problema de Xalapa y vamos a Xalapa y nos dicen que es problema de Veracruz”, denunció Ángel Antonio Álvarez Ugalde, ex alumno de ese plantel y que actualmente estudiante de una universidad privada.

Aseguró que ninguno de los estudiantes egresados tiene adeudos en la escuela y todos salieron con buenas calificaciones por lo que insistió en que no existe pretexto para que nos les entreguen este documento.

Con una manta, los estudiantes protestaron en el Centro Histórico de Veracruz para pedir la intervención de las autoridades para acelerar el proceso de entrega de su certificado porque están en riesgo de que se les invalide el ciclo cursado pues ya pasaron más de nueve meses de que egresaron del bachillerato.

“Pedimos la intervención de las autoridades de la SEV porque tanto la licenciada Xóchitl como el licenciado Zamora que son los directivos de la escuela”, agregó.