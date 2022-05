Con la esperanza de aprobar: jóvenes buscan un espacio en la UV

Ayer y hoy jóvenes que aspiran ingresar a la Universidad Veracruzana (UV) hacen fila en la zona universitaria para presentar su examen de admisión entre nervios, ilusión y entusiasmo.

Solos o acompañados de sus familiares o amigos quienes los despedían con abrazos y palabras de aliento antes de ingresar a más aulas, los jóvenes buscan un espacio en la Casa de Estudios.

En las inmediaciones de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas, algunos padres de familia esperan ilusionados la salida de sus hijos con la esperanza de que aprueben el examen y sean parte de la comunidad estudiantil de esta institución.

Te puede interesar: Jóvenes con discapacidad y de cambio de sexo presentaron su examen de ingreso a la UV

Local ¿Presentarás examen en la UV? Toma tus precauciones, ve qué calles estarán cerradas

La mamá de Ana Gabriela Aguilar llegó 7:45 de la mañana a la zona universitaria acompañando a su hija que busca ingresar a la facultad de Derecho o a Teatro confiada en que logrará ingresar a la universidad.

“Vamos por los dos y no estamos pensando en otra posibilidad porque estoy segura de que sí pasa el examen. Es mi única hija y es además buena estudiante y tengo fe en ella y ella también”, dijo Adriana Aranda.

Jesús Bonilla presentó examen también para ingresar a la facultad de Derecho, actualmente trabaja en una financiera por lo que está buscando especializarse. Hace tres años intentó ingresar a la Facultad de Biología, pero no fue aceptado y confía en que esta vez sea distinto.

“Quiero seguir estudiando, por cuestiones del destino me atrasé tres años, pero lo quiero retomar y como en mi trabajo estoy en un área jurídica por así decirlo me empezó a llamar la atención Derecho y me fui por esta carrera. Hace tres años presenté (examen) para Biología y lamentablemente no quedé, es mi segundo intento; yo espero sí quedar, pero si no tendría que irme a la Universidad de Xalapa tal vez, es lo que tengo pensado”.

El examen presencial se aplicará durante dos fines de semana: los días 21 y 22, y 28 y 29 de mayo | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

Desde Papantla Fanny Acosta de 19 años, también llegó acompañada por su mamá a presentar examen para ingresar a esa Casa de Estudios, todavía nerviosa de haber concluido la prueba sostiene que tiene confianza de pasarlo además de que sus opciones son la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Artes Plásticas.

“Sentí el examen un poco difícil, y voy a presentar otro examen también para artes plásticas, esas son mis opciones y si no (quedo) pues aún no sé (que voy a hacer)”.

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez señaló que son más de 17 mil estudiantes los que podrán ingresar a la universidad y que todo se realiza con normalidad.

El rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez señaló que son más de 17 mil estudiantes los que podrán ingresar | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Estamos recorriendo las facultades para constatar que todo se esté llevando en orden y dando el seguimiento que los estudiantes estén participando adecuadamente. Son aproximadamente 39 mil aspirantes y se van a quedar casi 17 mil 400 aspirantes".

Así, refirió que ante la gran cantidad de estudiantes que se quedan fuera, se está tratando de estructurar una propuesta para lograr recibir a más aspirantes además de que se pretende canalizar a estudiantes a otras instituciones para que tengan opciones.

Expuso que el compromiso que hizo fue ir avanzando gradualmente en la oferta para que puedan ingresar más jóvenes cada año por lo que serán en el 2023 cuando puedan presentar una propuesta más concreta.

Expuso que el compromiso que hizo fue ir avanzando gradualmente en la oferta para que puedan ingresar más jóvenes | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

"Lo que estuvimos trabajando fueron muchas opciones virtuales para los estudiantes, programas educativos, pero no han sido lo suficientemente estructurados como para dar una respuesta más amplia, tiene que ser para el siguiente año".

De acuerdo a la información de la Universidad, los 17 mil 329 lugares estarán distribuidos de la siguiente manera; seis mil 695, en la región Xalapa; tres mil 810, en Veracruz; dos mil 448, en Orizaba-Córdoba; dos mil 460, en Poza Rica-Tuxpan, y mil 916, en Coatzacoalcos-Minatitlán.

El examen presencial se aplicará durante dos fines de semana: los días 21 y 22, y 28 y 29 de mayo, en diversas facultades de la institución, en sus cinco regiones. El examen en línea será los días 24, 25 y 31 de mayo, y 1 de junio.