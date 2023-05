¿Presentarás examen UV? Recomendaciones para asistir a prueba

La Universidad Veracruzana está lista para recibir a las 41 mil 977 personas que concluyeron su registro para poder presentar examen de admisión y aspirar así a uno de los 18 mil 074 lugares que la máxima casa de estudios del estado oferta para el ciclo escolar agosto 2023-enero 2024.

Juan Carlos Ortega Guerrero, titular de la Dirección General de Administración Escolar, recomienda ubicar la sede donde los próximos 3 o 4 de junio, según haya quedado asentado en la ficha, deberán presentarse con su credencial expedida en el portal electrónico y una identificación con fotografía.

¿Cuánto aumentó la matrícula respecto a 2022?

En 2023, la matrícula creció 3.6 por ciento con respecto a 2022, sin embargo, para el nuevo campus de Agua Dulce aún se analiza cómo se trabajará, pues dos de los programas presentan poca demanda.

Ortega Guerrero explica que en esa región, hay número reducido de aspirantes; solo el programa Técnico Universitario en Enfermería cubre las expectativas.

¿Pero cómo se prepara la UV para los próximos días de examen? Fuera de cada una de las sedes ya está la lona que identifica al sitio como centro aplicador; allí mismo están las indicaciones generales.

Por regiones habrá cinco sedes en Xalapa, tres en Veracruz, tres en Orizaba y dos en Poza Rica y Coatzacoalcos, respectivamente; en estos lugares, mil estudiantes brindarán orientación y entre 300 y 400 personas estarán a cargo de la logística.

Aunque no hay registro de haberse requerido, cada sede tendrá servicio médico, ambulancia y esta misma semana habrá reuniones para acordar el apoyo de las autoridades de seguridad municipal, estatal y federal, asegura el entrevistado.

En esta ocasión, destaca que la UV apoya a mil 227 personas de población vulnerable con la condonación de la cuota por concepto de pago de examen y son 523 los lugares disponibles para este sector.

¿Qué recomienda la UV a los aspirantes de nuevo ingreso?

Revisar la ficha donde está sitio, hora, lugar y día de examen es la primera de las recomendaciones de las autoridades universitarias; la segunda sugerencia es no olvidar credencial expedida por la UV e identificación con foto.

Estar tranquilos y tomar en cuenta los tiempos de traslado son otras indicaciones. Hay un recordatorio: el acceso a las instalaciones será desde las 7:45 horas.

El aspirante debe contar con lápiz del número 2 o 2.5, goma, sacapuntas y calculadora con funciones básicas. Está previsto que el examen sea resuelto en tres horas.

A solo unos días de la fecha de examen, la UVapunta que no imparte, no avala y no autoriza cursos ni talleres para presentar el examen de ingreso.

También subraya que se tomará en cuenta comprensión lectora, redacción indirecta, pensamiento matemático e inglés.

Resultados del examen se podrán consultar en el Portal de la convocatoria a partir del 30 de junio de 2023, en el botón Resultados

Los Folios UV de las personas participantes de cada Programa serán ordenados en forma descendente, de acuerdo con el puntaje obtenido. En ese orden se asignará el derecho de inscripción hasta completar el número de lugares disponibles.