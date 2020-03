Exdirectora del DIF Estatal señala campaña de desprestigio

Boca del Río, Ver.- Verónica Aguilera Tapia, exdirectora del DIF Estatal de Veracruz, responsabilizó algunos medios de comunicación de haber iniciado una supuesta campaña de desprestigio en su contra, tras haber presentado su renuncia a la dirección este organismo estatal.

Informó que ya concluyó la entrega-recepción de esta dependencia y será el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) y la Auditoría Superior de la Federación, los entes encargados de revisar la cuenta pública 2019 del DIF estatal y determinar si hubo un desfalco por 400 millones de pesos como algunos medios de comunicación lo afirmaron.

La exfuncionaria rechazó además haber incurrido en supuesto subejercicio presupuestal cuando estuvo en la dependencia.

Reiteró que su renuncia a la dirección del DIF Estatal, fue por cuestiones personales y no por incurrir en anomalías.

Sin revelar los nombres de los medios de comunicación que presuntamente la han señalado de actos de corrupción al interior de la dependencia estatal, Aguilera Tapatía indicó que ya envió cartas aclaratorias y espera que en breve sean publicadas.

Dijo que como mujer tiene el carácter y la fortaleza para dar la cara y negó que vaya a ocupar otro cargo público.

No me escudo. Afronto una mal interpretada libertad de expresión y no me temblara la mano para enfrentar a aquellos que sin sustento alguno pretenden lastimar mi integridad como persona. Dentro de la ley, nada fuera de ella

La exfuncionacionaria estatal aseveró que se fue satisfecha del DIF y que no hubo distanciamiento con Gobierno del Estado.

Agradeció al gobernador de Cuitláhuac García Jiménez y a los titulares del DIF en los 212 municipios por haber trabajado de manera conjunta, como nunca se había hecho.