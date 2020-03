Exfiscal Jorge “N” podría ser destituido definitivamente: Gobernador

XALAPA, Ver.- El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que se podría iniciar un nuevo juicio político en contra del exfiscal General del Estado, Jorge “N”, por omisión en la investigación de feminicidios y agresiones contra mujeres durante su gestión, con lo cual se podría dar su separación definitiva del cargo.

Integrantes de Equifonía, Colectivo por la ciudadanía, autonomía y libertad de las mujeres dieran a conocer que en cinco años se han registrado 456 feminicidios en Veracruz, de los cuales sólo 33 han sido sentenciados.

Local Sin casos de coronavirus en Veracruz; van 6 casos descartados

Al respecto, el gobernador indicó que algunas de las más de 100 carpetas de investigación que estaban escondidas se relacionan con delitos cometidos contra mujeres.

Entrevistado tras la inauguración de la Primera Feria de Servicios para la Mujer en el Centro de Justicia para las Mujeres en el estado de Veracruz, refirió que se tendrá que analizar si el exfiscal actúo de forma intencional para dejar en la impunidad a quienes han perpetrado los feminicidios en el estado, lo que daría pie a un tercer juicio político que podría concluir en su destitución definitiva.

En esas carpetas que ocultó el exfiscal hay prófugos de la justicia, hay un alto porcentaje de agresores hacia las mujeres que gozaban de impunidad porque sus carpetas fueron ocultadas. Vamos a buscar si eso no tiene una connotación de violencia de género por parte del exfiscal, ya sea por su omisión tan grave de lo que se generó

En ese sentido, aseveró que pedirá a los legisladores que revisen a fondo, “no vaya a ser que los feminicidios que se tuvieron durante el tiempo del exfiscal hayan sido intencionalmente dejados en impunidad para seguir generando ese ambiente en contra de las mujeres y eso daría pie a otro juicio político para la destitución definitiva del fiscal, hay que analizarlo”.

Fue en septiembre del año pasado cuando la Diputación Permanente del Congreso local destituyó temporalmente a Jorge “N” del cargo por presuntas irregularidades al interior de la Fiscalía General del Estado, y en su lugar se nombró como encargada de despacho a Verónica Hernández Giadáns.

CASO ACTOPAN DEBE RESOLVERSE

En torno a la destitución del presidente municipal y la síndica de Actopan, José Paulino “N” y Lucero Jazmín “N”, el mandatario estatal comentó que el Congreso local decidió actuar conforme a derecho ante las investigaciones que se les persiguen en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Mencionó que no se ha realizado el nombramiento de los suplentes, ya que el “Ayuntamiento todavía no encuentra sus formas para poder realizar la acción legal a implementar porque no se cuenta con el número de integrantes que requiere el Cabildo para sesionar”.

Destacó que en caso de que el Ayuntamiento no encontrara la forma de realizar el nombramiento por la ausencia de integrantes del Cabildo, será el Congreso de actuar en consecuencia.

RECTORA DE UV ES CONVOCADA A REUNIÓN DE SEGURIDAD

Tras la marcha que realizaron estudiantes realizaron el pasado jueves para exigir mayor seguridad y como repudio a los hechos registrados en Puebla, donde tres universitarios perdieron la vida, García Jiménez dio a conocer que se respeta la autonomía de la Universidad Veracruzana; sin embargo, se ha convocado a la rectora, Sara Ladrón de Guevara, a una reunión de seguridad para atender el tema.

Registramos sus demandas, eran varias, entre esas hacer algunas acciones en las zonas universitarias, por eso, respetando la autonomía de la Universidad Veracruzana, hable con la rectora, tengo que ser respetuoso y la convocamos a una reunión para definir estas acciones para que cuiden la seguridad

Recordó que fue docente en la Universidad y por ello sabe cuáles son las exigencias que tienen los estudiantes, por lo que éstas serán atendidas a la brevedad.

TITULAR DEL DIF NO COMETIÓ IRREGULARIDADES

Luego de que se registrara la renuncia de Verónica Aguilera Tapia al Sistema DIF Estatal, el mandatario estatal manifestó que la Contraloría General del Estado tendrá que cumplir con la ley y llevar a cabo una revisión de la gestión como parte del proceso entrega-recepción.

En torno a los señalamientos de presunta malversación de fondos durante la gestión de poco más de un año de Aguilera, comentó que su administración no protegerá a nadie.

Nosotros ya lo habíamos comentado, somos una administración que tiene principios de honestidad, austeridad, combate a la corrupción, eso lo dije desde que inicié el gobierno, no va a haber (protección) para nadie

En ese tenor, especificó que ya se nombró a la nueva directora del Sistema DIF Estatal, Rebeca Quintanar, quien se venía desempeñando como directora de Acción Cívica en la administración estatal.