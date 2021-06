Exhiben a 80 padres irresponsables, en tendedero

Orizaba, Ver.- Al menos 80 casos de paternidades irresponsables de la zona centro, de otros estados e incluso países se exhiben en un tendedero que Marea Verde Altas Montañas colocó en el Parque Central (Apolinar Castillo), en el marco de la celebración del Día del Padre.

Luz María Reyes Huerta, integrante de Marea Verde Altas Montañas mencionó que entre los casos que llegaron a esa agrupación hay casos del Estado de México, Tabasco e incluso de Argentina. “La rabia de las mujeres es mucha”, señaló.

Agregó que los abandonos paternales son muy frecuentes y va desde la falta de reconocimiento de los hijos de parte de los hombres hasta el abandono económico.

No conforme con el abandono emocional, en la crianza, en el crecimiento, en la falta de la figura paterna también está la falta de recursos económicos

Señaló que los más frecuentes son los abandonos paternales en todos los sentidos, porque a lo mejor tranquilizan su conciencia cumpliendo con la cuestión económica, pero hay otro abandono al no estar con los hijos, al no ser la figura paterna durante el desarrollo de los hijos. El económico no solo afecta lo psicológico sino en el nivel de vida.

Algunos casos, dice sí fueron denunciados, la mayoría no porque refieren no tener dinero para hacerlo porque la prioridad para la mujer es sacar adelante a sus hijos; ya que “a pesar de que la justicia dice que es pronta, expedita y gratuita, realmente no es así porque para acceder a ella necesitan dinero porque el abogado cobra, y meterse en un proceso de este tipo desgasta porque no se ve un resultado inmediato.