Exhiben a jueces de Veracruz por presuntamente favorecer a detenidos

Nuevamente jueces de Veracruz fueron exhibidos en la conferencia de este martes del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por presuntamente favorecer a personas que debían permanecer en prisión.

¿Qué jueces de Veracruz fueron exhibidos en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador?

El subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio presentó un reporte de los avances en materia de seguridad, con el cual señaló que dos juzgadores de Veracruz, el de Control del Distrito Judicial de Xalapa, Francisco Reyes Contreras, y la exjueza en Cosamaloapan, Angélica, pusieron en libertad a personas que supuestamente cometieron varios delitos.

De manera individual se refirió al caso del juez Francisco Reyes Contreras, quien, según el reporte del funcionario federal, liberó al exalcalde electo Jorge Fabián “N”, alias “El Tigre”, detenido el 2 de diciembre de 2021 en Lerdo de Tejada.

Conforme al reporte presentado, Jorge Fabián “N” presuntamente está relacionado con una banda de secuestradores y está sujeto a proceso por secuestro agravado; sin embargo, recuperó la libertad el 9 de mayo de 2024.

“A pesar de todas las pruebas presentadas, el juez ordenó la liberación inmediata de Jorge Fabián ‘N’, quien se encuentra relacionado con una banda de secuestradores”, dijo.

El exalcalde electo de Lerdo de Tejada obtuvo su libertad el pasado viernes 10 de mayo por los presuntos delitos de secuestro, pero continúa en prisión sujeto a proceso por el delito de amenazas.

En la misma línea, el funcionario federal se refirió al caso de la exjueza, Angélica, quien como jueza de Control del Juzgado de Procedimiento Penal Oral en Cosamaloapan, ordenó la liberación de Itiel “N”, alias “Compa Playa”.

Según el subsecretario de Seguridad Pública Itiel “N” se encuentra vinculado al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de que es acusado del homicidio del exdiputado local Juan Carlos Molina Palacios, registrado en noviembre de 2019 en Medellín de Bravo.

“En este caso, el motivo de egreso fue el auto de no vinculación a proceso por los delitos de homicidio calificado y agravado el sábado 3 de junio de 2023, otorgando una hora para su liberación”, expresó.

Itiel “N” saldría el 4 de junio de 2023, pero continúa procesado e interno en el CEPEFE No. 18 en Coahuila por otros dos homicidios.

Caso de exjueza Angélica

La exjueza Angélica tiene un proceso abierto por la presunta portación de arma de fuego, supuesto delito por el que ha sido requerida por la Fiscalía General de la República (FGR) para declarar.

Fue candidata al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano en la segunda fórmula para representar a Veracruz. Ante ello, inició su campaña política el pasado 1 de marzo y concluyó el 29 de mayo.

Derivado de los actos intimidatorios que denunció, recibió protección de la Guardia Nacional, por lo que elementos de esta corporación la acompañaron en sus recorridos de campaña.

Durante la campaña, el pasado 3 de abril, fue requerida para declarar por el presunto delito que tiene abierto, presentándose a las oficinas de la FGR ubicadas en Xalapa.

La exjueza Angélica fue detenida el viernes 16 de junio de 2023 en la Ciudad de México | Foto: René Corrales | Diario de Xalapa

“Para atender esta cita que me llega desde el día de antier (1 de abril) y que me citan para este 3 de abril en calidad de investigada y esto es, considero que derivado de la detención que me hiciera la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz el 5 de junio, donde ellos me sembraron un arma de fuego”, expuso en su defensa.

Además, señaló que interpuso una denuncia por tortura y desaparición forzada ante la FGR en la Ciudad de México sin tener avances de los resultados de la investigación.

La exjueza fue detenida en dos ocasiones, la primera detención ocurrió el lunes 5 de junio de 2023 a las 8:15 de la mañana en la colonia Lomas Verdes de la ciudad de Xalapa, y quedó en libertad la tarde del miércoles 7 de junio de 2023.

La segunda ocasión en que la detuvieron fue el viernes 16 de junio de 2023 al salir de un hotel en el centro de la Ciudad de México. Fue acusada de presuntos actos de corrupción al liberar a Itiel “N”, alias “Compa Playa”.

En julio de 2023 un juez concedió cambiar las medidas de la exjueza que la mantenían bajo prisión preventiva para que llevara su proceso en libertad, lo anterior después de que fueron modificadas sus medidas cautelares, por lo que se le determinó prisión domiciliaria.

Tras ello, en agosto de 2023, un juez concedió la cancelación del proceso contra la exjueza, por lo que recobró su libertad y pudo ser candidata al Senado de la República.

