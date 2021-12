Exige Canaco que se respete triunfo de Patricia Lobeira; niega politizar al comercio organizado de Veracruz

Veracruz, Ver.- La Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, manifestó públicamente su respaldo a la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez.

El presidente del organismo, José Antonio Mendoza García pide que se respeten los resultados electorales que arrojaron los comicios celebrados el pasado 6 de junio pasado en este municipio.

Rechaza que con ello estén politizando la cúpula empresarial, no obstante lo que defienden es el estado de derecho.

"No estamos viendo a un partido político, desde luego estamos viendo el estado de derecho que se está atacando, eso sí lo estamos defendiendo, no estamos defendiendo a ningún partido político, no he mencionado a ningún partido político hasta este momento", comenta.

En rueda de prensa, a la cual asistió la candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, el líder de los comerciantes organizados, menciona que no respetar el triunfo de Patricia Lobeira es un acto de violencia de género.

Es decir, que no respetar el resultado electoral representaría un atropello en contra de todas las mujeres veracruzanas que con mucho esfuerzo y de manera justa están ganando posiciones.

Mendoza García criticó que unos cuántos inconformes con los resultados electorales intenten arrebatar el triunfo que Lobeira Rodríguez obtuvo en las urnas.

Repetir la elección atentaría contra la democracia y sentaría un precedente peligroso de que sin argumentos cualquier elección podría venirse abajo, favoreciendo al partido en el poder.

“Paty, no estás sola, te acompañamos en la defensa judicial y social del cargo que por derecho te corresponde, por ley y voluntad de los veracruzanos, tienes que ser nuestra presidenta, mereces ocupar este cargo por decisión de los veracruzanos”, le expresó.

El presidente de la Canaco en Veracruz, sostiene que como sociedad no se puede ser omiso, pues una nueva elección detendría el desarrollo económico que comienza a tener la ciudad luego de la pandemia.

Finalmente menciona que tampoco está interesado en formar parte del Concejo municipal que entraría en funciones, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirme la anulación de los resultados electorales del 6 de junio pasado.

"Yo siempre he caminado derecho, siempre he sido conforme a derecho, si la situación fuera conforme a derecho, sería el primero en levantar la mano, pero en este casi me niego rotundamente, necesitamos que las cosas se aclaren y que se den los resultados conforme a derecho, que le corresponde a Paty Lobeira", argumenta.