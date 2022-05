Colectivos exigen exhumación de cuerpos del Panteón Palo Verde, ¿cuál es el motivo?

Integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, exigen a la Fiscalía General del Estado (FGE) la exhumación de cuatro cuerpos que fueron hallados este martes en una fosa común del Panteón Palo Verde.

Las madres que acudieron con personal de periciales acusan la falta de apoyo por parte de los peritos que exhumaron el cuerpo de José "N" desaparecido en Veracruz en el 2012.

Explican que al abrir la fosa, se percataron que había con él, cuatro cuerpos más, mismos que fueron nuevamente depositados en la fosa común, lo que consideran revictimizante.

"Es bien revictimizante sin el menor respeto al sufrimiento de las familias de personas desaparecidas, sin ninguna consideración volvieron a meter los cuerpos (...) De qué se trata, si estamos yendo bien lejos a exhumar restos oseos y aquí vienen sacan, le echan agua a unos restos y dicen 'ah sí son'", dice María Elena Gutiérrez del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos.

Lamentan que a la fiscala general del estado Verónica Hernández Giadáns no le interese el tema de los desaparecidos, "nosotros para ella no existimos".

Las familias temen que esos cuerpos pertenezcan a algunos de sus familiares, y no puedan ser identificados.

"Nos llevamos el gran premio de que había tres o cuatro cuerpos en la misma fosa, entonces como mamá nos queda la duda porque yo llevo buscando a mi hijo 12 años de que esos cuerpos ¿De quiénes, por qué no tienen ninguna identificación? ¿Yo cómo puedo saber si algunos de ellos no es mi hijo?" Cuestionó señora María Magdalena Calte, quien busca a su hijo Alfredo Tlaxcalteco.

Las familias temen que esos cuerpos pertenezcan a algunos de sus familiares, y no puedan ser identificados

Ante ello, señala que las madres exigen que esos cuerpos sean sacados de la fosa del Panteón y llevados a Servicio Forense para que se les realice la confronta de identificación.

"Ellos (autoridades de fiscalía) nos dijeron que no podían que la autorización era llevarse a uno y no quedamos a gusto, lo que pedimos que regresen, que exhumen los que quedaron para saber quiénes son porque periciales si lo deben tener, unos de los restos están en un costal y no es justo que los echen así".

Así, llama a las autoridades municipales y la FGE que les permitan ingresar a los panteones municipales y buscar las fosas, "porque sabemos que hay más cosas".

Exigen a la Fiscalía General del Estado, la exhumación de cuatro cuerpos que fueron hallados este martes en una fosa común del Panteón Palo Verde

Por su parte María Elena Gutiérrez del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos expone que la impunidad sigue y este día se demostró nuevamente, pues a 7 días del 10 de mayo, acudieron a realizar esas diligencias de exhumar un cuerpo donde encontraron cinco, pero la FGE decidió hacer un estudio de identificación "ilegal" y decidí solo llevarse uno.

"Y los cuatro cuerpos más que se sacaron los vuelven a echar a la fosa, los vuelven a depositar, cuando nosotros queremos verificar quiénes son los que están ahí porque no tenían ningún dato".

Detalla que de manera oficial en el panteón Palo Verde hay más de 90 cuerpos en la fosa común que requieren ser identificados, de los cuales apenas dos habrían sido exhumados.