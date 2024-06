Bloquean bulevar de Boca del Río; piden justicia para lesionados en volcadura de autobús [Video]

Boca del Río, Ver.- Con un bloqueo en el bulevar Miguel Alemán, víctimas del camión Saeta que se volcó el pasado lunes sobre esta arteria, acompañados de amigos y familiares exigen que la empresa se haga responsable de los daños, luego de que hay un joven que se encuentra muy grave tras el accidente.

El grupo de manifestantes bloqueó la vialidad para impedir el paso de la línea Saeta sin importar que había pasajeros en el interior que trataban de llegar a su destino.

¿Qué provocó la volcadura del autobús Saeta en Veracruz?

Los inconformes manifestaron que la empresa no se ha hecho responsable de los daños causados tras la volcadura de la unidad que se debió por una presunta irresponsabilidad del conductor, quien supuestamente manejaba en estado inconveniente.

De este accidente hay un joven llamado Henry de Jesús, quien se encuentra internado en el Hospital de Boca del Río y que a decir de sus familiares, presenta lesiones en diversas partes del cuerpo, sangrado en el corazón, en el riñón y el hígado, así como fracturas en la pelvis.

"Exijo que el dueño de los Saeta se haga responsable porque mi hijo está muy grave, le hicieron una cirugía porque tenía sangrado, le pusieron un catéter en el corazón, está internado en el Hospital de Boca del Río y la empresa no se está haciendo responsable y aparte, una vez que mi hijo salga del hospital, tiene que seguir su recuperación, necesito que se hagan cargo de lo que le sucedió a mi hijo, que se hagan responsables porque no es justo ofrecerme mil pesos para mis tacos, no se los acepté, yo no quiero limosna quiero que se hagan responsable”, expresó María, madre del joven de 18 años.

Después de un rato, los manifestantes abrieron un carril para las unidades y automóviles particulares, pero continuaron negando el paso a los Saeta.

En el lugar ya hay presencia de elementos de la Policía Municipal, Naval, así como elementos de la dirección de Tránsito para desviar la circulación | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

También colocaron algunas cartulinas en los camiones con consignas de justicia.

En el lugar ya hay presencia de elementos de la Policía Municipal, Naval, así como elementos de la dirección de Tránsito para desviar la circulación hacía la avenida Vía Muerta.

Cabe destacar que el accidente ocurrió el pasado lunes 17 de junio en el bulevar Miguel Alemán y que dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas Henry.

En el autobús se encontraron botellas de licor y el conductor Fidel “N” quedó a disposición de las autoridades y presuntamente continúa detenido.

El grupo de manifestantes bloqueó la vialidad para impedir el paso de la línea Saeta sin importar que había pasajeros en el interior | Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

