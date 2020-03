¡Exigen justicia! Periodistas protestan por el asesinato de María Elena Ferral

PAPANTLA Ver.- Periodistas de la zona norte del Estado de Veracruz, se manifestaron en distintos puntos de la región, en contra del asesinato de la periodista María Elena Ferral Hernández, hecho ocurrido éste lunes en esta ciudad, donde fue baleada.

Reporteros se reunieron en el Mural a la Cultura Totonaca en el centro de la ciudad, desde donde marcharon por la Avenida Juan Enríquez, integrándose a la arteria de Obispo de las Casas, hasta arribar al lugar en donde sucedieron los trágicos hechos y sitio donde fue atacada la reportera, la Calle Francisco Javier Mina.

Ahí, el grupo de periodistas, exigieron a la Encargada de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, así como al gobernador, Cuitláhuac García Jiménez y al mismo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el esclarecimiento del asesinato de su compañera María Elena Ferral Hernández.

"Ningún periodista más debe ser asesinado”, clamaron y exigieron que se respete la libertad de expresión en Veracruz y en México

En Martínez de la Torre, otro grupo de comunicadores, integrantes de la agrupación Prensa Asociada, hicieron lo propio y se sumaron al pronunciamiento sobre la violencia en contra de la libertad de expresión que le costó la vida a la corresponsal del Diario de Xalapa, para cuyo caso, pidieron una investigación extensa, “fue un acto cobarde, es una pena que sigan existiendo en nuestra entidad veracruzana”, subrayaron.

Piden al Gobierno Federal y Estatal la exigencia de dar con los autores materiales e intelectuales del asesinato de Ferral Hernández, y solicitaron apoyos para la familia de la periodista, así como garantías para su seguridad.

Foto: Luis Ángel Valera | Diario de Xalapa

A través de un comunicado, la Asociación de Periodistas Independientes de Tuxpan (APITAC), condenaron dichos hechos violentos que han enlutado al periodismo veracruzano

Las balas que callaron a ésta periodista no pueden callar a todo un gremio que no pide, no clama, exige: Ya basta de matar mujeres y ya basta de la inseguridad para todos

Y destaca, “elevamos nuestro enérgico llamado a la justicia, la libertad de expresión, derecho de todo mexicano, no puede ni debe ser segada de esa manera, no más impunidad”, finaliza la misiva.

La corresponsal del Diario de Xalapa en la zona norte del Estado de Veracruz fue baleada cuando salía de una notaría en la ciudad de Papantla el pasado lunes.

Tras librar una dura batalla por su vida en el Hospital Civil papanteco, terminó extinguiéndose la noche de ése mismo día en el Hospital Regional de la ciudad de Poza Rica, a donde había sido trasladada por su delicado estado de salud.