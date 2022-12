Exigen localización de joven; presuntamente elementos de la Fuerza Civil se lo llevaron, dicen familiares

Familiares y amigos de José Said Rizo Martinez, joven motorepartidor desaparecido desde el pasado 19 de diciembre, se manifestaron en la calle Enríquez frente a Palacio de Gobierno para exigir que aparezca con vida.

Los familiares señalaron que presuntamente dos elementos de la Fuerza Civil fueron quienes se llevaron al joven de la zona de Campo de Tiro con rumbo a La Haciendita, municipio de Banderilla, sin que al momento se conozca su paradero.

Virginia Martínez Fuentes, madre del joven de 20 años, indicó que tenía aproximadamente un mes que se dedicaba a realizar envíos y mandados, debido a que se quedó sin empleo y no había podido obtener un espacio en alguna carpintería, oficio que ha desarrollado por algunos años.

¿Cómo ocurrió la desaparición del joven?

Refirió que el joven se disponía a realizar una entrega de dinero al municipio de Perote, cuando presuntamente fue interceptado por los elementos de seguridad.

Destacó que cuentan con pruebas de que fueron elementos de Fuerza Civil quienes supuestamente se lo llevaron y lo subieron a una camioneta blanca.

"Hay testigos, él quiso hablarle a su patrón y no lo dejaron, se lo llevaron hacia el puente de La Haciendita y es la fecha que no aparece. Era motorepartidor, iba a entregar un dinero a Perote, nosotros ya buscamos toda la orilla del río, le gritamos, lo buscamos y nada, nos dicen que lo entregaron a una camioneta blanca en la que iba esposado, pero no sabemos nada", expuso.

Manifestó que en la Fiscalía General del Estado, donde se presentó la denuncia correspondiente, se les cuestionó si el joven vendía alguna droga o se dedicaba a otra actividad, hecho que rechazó completamente.

"Nos dijeron que a lo mejor se cambió el nombre o se fue a otra parte, pero no porque mi hijo está casado, tiene una bebé de dos años, siempre le dijimos que si lo detenía la policía diera su nombre completo y si lo iban a asaltar que diera su dinero. Salió de casa a las 3:30 y cuando lo detuvieron eran las 3:55", expresó.

Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Resaltó que presentaron varias pruebas ante la Fiscalía General del Estado y solicitaron que se pudieran las grabaciones de una tienda de conveniencia que se ubica en el lugar donde desapareció; sin embargo, los han ignorado.

Mencionó que tampoco la motocicleta que manejaba el joven ha aparecido, por lo que pidió a las autoridades atender el caso de manera urgente y realizar las investigaciones sobre el actuar de los elementos de la Fuerza Civil.